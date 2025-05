Porto Santo tem excelentes instalações para a prática do Padel

Já está a decorrer nos campos do Porto santo Racket Center, o primeiro Open Padel da ilha dourada.

O parceiro do Porto Santo Racket Center é a empresa "Padel Factory", Miguel Coucelo, falou ao DIÁRIO, sobre a aposta no Porto Santo: “Primeiro porque nós estivemos cá há pouco tempo, jogamos Padel e achamos que estava com um crescimento muito grande na ilha”.

“Gostamos igualmente do ambiente do clube e lançámos o desafio à Rebeca, ao Francisco, ao Pedro e ao Henrique de fazermos no Porto Santo um Open, para ver como seria a reacção das pessoas”, afirmou.

Miguel Coucelo acha que “é um bom clube e as suas instalações são das melhores a nível nacional, e este clube pode ser dos melhores clubes a nível nacional”.

Quanto ao torneio em si, Miguel Coucelo, disse ao DIÁRIO que espera um "torneio de elevada categoria, com bons jogadores, muita competição e um espírito social muito incrível”.

O Open começou hoje e termina no próximo domingo nos campos do Porto Santo Racket Center.