A forte chuva prevista para a tarde e noite de sábado, ditou o adiamento das actuações dos grupos da Flor que estavam previstas a partir das 15 horas de hoje no Heliporto (Funchal) e integradas no programa da Festa da Flor 2025, informou há instantes a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

O mesmo aconteceu com o espectáculo 'Madeira Gym Flower Fest', da responsabilidade da Associação de Ginástica da Madeira, marcado para as 19h30 deste sábado, também no espaço do Heliporto.

As actuações dos grupos da Flor já foram remarcadas para o próximo sábado, dia 17, no mesmo local, a partir das 10 horas. Já a nova data para o 'Madeira Gym Flower Fest' está a ser combinada com a entidade organizadora do mesmo, acrescenta a mesma fonte governamental.