Muita alegria e sucesso desportivo no I Open de Padel no Porto Santo

Foi um com muito entusiasmo que finalizou o I Open de Padel no Porto Santo, pois até ao último jogo houve sempre muita disputa entre as duplas, e muita alegria por parte das pessoas que assistiram aos jogos.

Francisco Abreu, do Porto Santo Racket Center faz “um balaço muito positivo" deste primeiro Open. "As coisas decorram muito bem, com jogos muito intensos e muito disputados”, disse.

É este tipo de iniciativas que temos de fomentar (...). Agora foi a primeira edição e vamos aprender com aquilo que está correcto, mas também com aquilo que está errado e afinar todos os detalhes, para então termos a certeza que uma segunda edição será um sucesso ainda maior Francisco Abreu

O responsável agradeceu ainda à Câmara Municipal do Potro Santo e à Porto Santo Line, "porque sem estas duas entidades não era possível realizar este evento”, frisou.

Por parte da edilidade local, Nuno Batista evidencia que nestes quatro anos de mandato o executivo investiu em "inúmeros eventos para quebrar a sazonalidade", com o objectivo de "realizar um evento em que muitas pessoas da ilha pudessem participar". "Sem sombra de dúvidas, que este primeiro Open na modalidade de Padel foi um sucesso nesse aspecto”, apontou.

“Trazer um torneio destes aqui era imperativo e conseguimos. Acho que este Open foi um excelente exemplo de como o p,adel para além de uma modalidade desportiva, tem uma actividade social muito forte. Os cerca de 60 jogadores que vieram do continente português ficaram muito satisfeitos”, constatou o autarca.

Nuno Batista dirigiu ainda uma palavra ao Porto Santo Racket Center, "que desde cedo abraçou este Open na modalidade de padel, bem como a equipa 'Padel Fatory', com quem encetou contatos "para este evento desportivo acontecer".

"Para o ano de 2026 vamos ter um segundo Open em Outubro, pois temos a prespectiva de um torneio com mais pontos e com um 'prize money' [prémio monetário[, para atrair mais bons jogadores de outros complexos de padel do continente português”, adiantou Nuno Batista.

No fim das contas, foi um Open onde houve de tudo, jogos muito bem disputados, onde o convívio social foi contagiante. Nas condições atmosféricas também houve de tudo: chuva, vento e sol. Em suma pode dizer-se que este torneio foi um sucesso.

I Open de Padel no Porto Santo