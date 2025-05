Participantes destacam “bom ambiente" do Open de Padel do Porto Santo

Jogadores, treinadores, organizadores e também pessoas que vieram ver o I Open de Padel, que se está a realizar no Porto Santo Racket Center, acham que o torneio está decorrer bem numa bela ilha.

O seleccionador nacional de padel para os veteranos, Pedro Nunes Ferreira, disse ao DIÁRIO, “tudo muito bom até agora, pois tem tido um muito bom ambiente, bom espirito e bons jogos”.

Quando à competição em si, o seleccionador nacional de veteranos adiantou que tem “boas expectativas". "Naquilo que já vi, acho que o nível no Porto Santo, está a subir e acho que estão no bom caminho”, vincou.

No que respeita ao Open, considerou que “com estas instalações pode muito bem vingar". "Este Open tem tudo para dar certo e acho que o próximo Open vai ser muito melhor", perspectivou Pedro Nunes Ferreira.

Quem também está a participar é Helena Costa. A actriz, que é igualmente atleta de Padel, disse ao DIÁRIO que “está a ser um torneio muito bom, com excelente e agradável convívio". "As pessoas são efectivamente muito simpáticas e é muito bom a federação estar aqui. Estou muito orgulhosa de estar no Porto Santo a participar neste I Open”, acrescentou.

No que toca à competição a jogadora adiantou que “há fair-play muito bom" e uma "diversão salutar". "Geralmente estes torneios são muito sérios, mas aqui neste Open está a haver uma descontração boa”, manifestou Helena Costa.

No dia ontem houve muitos jogos, mais do que estavam previstos, pois houve preocupação devido à previsão de mar tempo para este sábado.

Hoje, os jogos só tiveram início às 11 horas, pois antes as condições atmosféricas estavam muito instáveis.

As finais vão realizar-se este domingo, como previsto. A entrega de prémios será realizada no Porto Santo Racket Center.