Chuva e vento este sábado na Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este sábado, 9 de Maio, na Madeira apontam para céu geralmente muito nublado, com aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo, diminuindo de intensidade e frequência a partir do final da tarde.

De acordo com informação do IPMA, a previsão apontava para que o alerta laranja baixasse para amarelo às 6 horas da manhã, mantendo-se amarelo até às 18 horas deste sábado, salvo qualquer outra actualização que entretanto possa surgir da parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sueste, rodando para o quadrante leste a partir do final da tarde, e soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas até início da manhã.

Quanto ao estado do mar: Costa Norte com ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros e Costa Sul com ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros. Temperatura da água do mar: 19/20ºC