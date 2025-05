Piscina do ‘Naval’ recebeu 2.ª etapa do Grande Prémio Cidade do Funchal

Na tarde desta quinta-feira, o Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal, na Nazaré, recebeu a 2.ª etapa do Grande Prémio Cidade do Funchal 2025, que integrou o IV Campeonato Clube Naval do Funchal – Cadetes, uma competição exclusivamente destinada aos escalões de Cadetes A, B e C, na disciplina de natação pura.

A competição decorreu entre as 16 horas e as 18h30, com a organização a referir, em comunicado, que foi “uma tarde de festa, desportivismo e entusiasmo”.

No final das provas, todos os nadadores participantes nesta competição de cadetes foram distinguidos com a entrega de medalhas, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, “que assinalou simbolicamente o empenho e a dedicação de todos os jovens atletas”, refere a mesma fonte.

No que toca ao Grande Prémio Cidade do Funchal, na classificação colectiva, o Clube Naval do Funchal lidera com 56 pontos, seguido pelo Clube Desportivo Nacional, que soma 19 pontos. A fechar o pódio provisório está o Clube Escola O Liceu, com 18 pontos.

No total, estão a competir nesta edição do Grande Prémio Cidade do Funchal 2025 oito clubes: Associação Desportiva Galomar, Clube Desportivo Recreativo Santanense, Clube Desportivo Nacional, Clube Desportivo São Roque, Clube Escola O Liceu, Clube Naval da Horta, Clube Naval do Funchal e Juventude Atlântico Clube.

A competição prossegue já amanhã, com o início da 3.ª etapa do Grande Prémio Cidade do Funchal 2025, o XIII Torneio Cidade do Funchal. O Clube Naval do Funchal convida todos os interessados a marcar presença e apoiar os jovens nadadores que darão continuidade a esta grande festa da natação.