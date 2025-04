Leonor Abreu representa Clube Naval do Funchal na Taça da Europa de Cadetes em Berlim

A judoca Leonor Abreu, do Clube Naval do Funchal, participou na Taça da Europa de Cadetes e no Estágio Internacional realizados em Berlim, entre os dias 27 e 30 de abril.

Esta foi a primeira experiência internacional da jovem atleta, que enfrentou a representante do Cazaquistão — adversária que viria a conquistar a medalha de bronze na competição. Apesar da derrota, Leonor permaneceu na capital alemã para participar no estágio que se seguiu, aproveitando a oportunidade para ganhar mais experiência e evoluir no seu percurso desportivo. CNF

A presença em Berlim representa um "importante passo no desenvolvimento" da atleta madeirense, que demonstra "potencial e ambição" para continuar a crescer no judo nacional e internacional.