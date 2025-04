Igreja madeirense reage com pesar à morte de Francisco

A Diocese do Funchal acaba de reagir aos microfones da TSF-Madeira à morte do papa Francisco, que ocorreu nesta manhã de segunda-feira, no Vaticano, tendo como porta-voz o padre Marcos Gonçalves, que salienta que todos foram "apanhados de surpresa", salientando estarem todos "chocados, tristes com a morte do Papa", uma vez que "ainda ontem o vimos e ouvimos a aparecer e a dar a Bênção Pascal, já muito aflito, percebia-se muito bem, quase que recordava aqueles últimos momentos da aparição do Papa João Paulo II", conta.

O padre frisa que "sabíamos que estava muito doente, mas a morte, a notícia da morte realmente choca-nos entristece-nos, só temos que dar graças a Deus pelo grande Papa que ele foi e o seu pontificado que trouxe para a Igreja palavras, expressões, gestos, o evangelho da esperança, uma Igreja saída, uma igreja pobre, uma igreja aberta, uma igreja tenda de campanha, uma igreja de misericórdia, uma igreja para todos, todos, todos, depois um Papa não só voltado para o interior da igreja mas também para o exterior", destaca Marcos Gonçalves.

Continuando, realçou os "valores importantes como a fraternidade, a paz, uma ecologia, o cuidado pela natureza, pela casa comum, uma economia para todos, são valores muito importantes, um contributo muito importante", salientando que a Diocese do Funchal "está já a organizar uma missa para rezar por ele e a acção de graças pelo seu pontificado, pela sua vida, na próxima quarta-feira, às 11 horas, na igreja da Sé. Vamos rezar por ele neste tempo pascal que estamos a celebrar e temos que enfrentar tudo isto exatamente com esta com esta beleza da Páscoa, ou seja, que aconteceu Páscoa na vida dele, acontece a Páscoa também na nossa vida, na vida da igreja, Deus também passa por nós", acrescenta.

O Papa Francisco que morreu hoje aos 88 anos deixa uma igreja órfã num tempo conturbado no Mundo. Pelo que o próximo Papa será escolhido entre os cardeais. "Agora, os cardeais serão chamados a Roma para o Conclave, para aquelas reuniões pré-conclave, vão-se reunir e sob a invocação do Espírito Santo vão escolher o próximo Papa. Eu penso que todos os Papas são diferentes, mas de certa maneira todos trazem algo próprio da sua história, mas também do que Deus também vai fazendo no hoje da Igreja. Por isso é sempre uma surpresa, não sabemos bem o que é que esperar, mas o importante é acolher e rezar para que seja escolhido um cardeal, digamos, ungido por Deus, para este grande desafio que é ser presença de Deus no meio do mundo e unificar toda esta capacidade que é a igreja católica", deseja o padre.

E acrescenta: "Depois, também, é uma missão importante de continuar as reformas dentro do interior da igreja, porque a igreja é sempre uma igreja em conversão, mas também uma igreja também missionária de levar o Evangelho a todos os povos, a todas as culturas. E daí que é sempre importante essa capacidade de saída, de ir e, também, de certa maneira, continuar este rasgo do Papa Francisco de uma igreja de misericórdia. Isso eu acho que é um rasgo muito importante para a igreja atual."

De recordar que nesse colégio cardinalício há um madeirense, José Tolentino de Mendonça, que tem sido apontado como um dos potenciais, pois também tem direito a voto e pode também ser escolhido, para a Diocese do Funchal acredita que "seria para nós um grande orgulho, uma grande alegria só de imaginar ter um Papa, não só português, mas madeirense, e vê-lo visitar aqui a nossa terra como Papa, penso que seria algo de extraordinário. Daquilo que conheço pessoalmente é um homem de um grande coração, de uma grande sensibilidade, de uma grande capacidade de projectar o Evangelho de várias maneiras, de várias linguagens para tocar várias pessoas, de várias sensibilidades, não só da cultura, do meio intelectual, mas também pessoas comuns. É, realmente, um dom muito importante que ele tem, e isso Deus o guarde, Deus o proteja, Deus o abençoe e se assim for a vontade dele e dos cardeais, será certamente uma grande alegria", reagiu.

E conclui: "É normal que agora, obviamente, há muitas listas, muitos aqueles chamados de 'Papabile', é normal que se projecte alguns, isso acontece sempre, mas às vezes há muitas surpresas, às vezes quem é Deus quiser, como por exemplo João Paulo II ou mesmo o Papa Francisco, foram uma grande surpresa que ninguém estava à espera. Mas, por isso, vamos rezar e esperar que o Espírito Santo faça o seu trabalho através dos cardeais.

Francisco esteve duas vezes em Portugal, em 2017 e em 2023, quando veio às Jornadas Mundiais da Juventude e em que preferiu por diversas vezes a necessidade da Igreja ser de todos. O Papa Francisco morreu hoje, às 7h35h, de Roma.

Oficialmente, a Diocese do Funchal publicou uma nota nas redes sociais.