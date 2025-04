Funchal ganha outra vida com arte em vários pontos da cidade

Arranca esta quarta-feira, 23 de Abril, a 3.ª edição do ‘VivaCidade’, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que pretende levar a arte a cultura, nas suas variadas manifestações, a vários pontos da capital madeirense, procurando dar-lhes outra vida.

Com um conjunto de actividades diversificado, o ‘VivaCidade’ prolonga-se por três dias, até 25 de Abril, e inclui artes circenses, sessões de contos, declamação de poesia, conversas sobre temas diversos, bem como várias actuações musicais.

Os vários momentos vão decorrer em três horários – 12 horas; 17 horas e 21 horas – em cinco pontos do Funchal, a saber, na Rua da Carreira, junto Sé do Funchal, no Largo do Chafariz, na Praça Amarela e na Praça do Carmo.

Neste primeiro dia, destacamos uma das várias actividades que vão acontecer em cada um desses locais. Na Rua da Carreira, pelas 17 horas, haverá magia no ar; junto à Sé, pelas 17 horas, ouvir-se-á a música de Diana Duarte e Lee Jones; no Largo do Chafariz, às 12 horas, os sons de Francisco Andrade Trio vão cativar quem por ali andar; na Praça Amarela, pelas 17 horas, Leda Pestana vai encantar com uma sessão de contos; e, na Praça do Carmo, às 12 horas, poderá ficar a conhecer melhor o trabalho da artista plástica Laura Kort.

Novidade, na edição deste ano no ‘VivaCidade’, é o projecto ‘Ruas que falam’, um momento assumidamente de partilha e diálogo, ao final de cada um destes três dias, pelas 21 horas, no Largo do Chafariz, serão vários os convidados que irão dar mais vida à cidade.

Mas há mais a ter em conta nesta quarta-feira, dia em que a urna com o Papa Francisco chega à Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Agenda

10h00 – Reunião plenária no parlamento madeirense, devendo ser eleito um terceiro vice-presidente, o segundo proposto pelo PSD, no caso, Rafaela Fernandes.

10h00 - Ireneu Cabral Barreto recebe, em audiência, a direcção da União de Sindicatos da Madeira (USAM), no Palácio de São Lourenço.

11h00 - celebração de Missa Sufrágio pelo Papa Francisco, por D. Nuno Brás, na Sé do Funchal.

11h30 - conferência ‘Educação P’lo Desporto Intergeracional’, com organização partilhada do Município de Santa Cruz e da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz.

15h00 - conferência sobre o mosquito ‘Aedes aegypti’, com Maurício Melim, na Sala de Conferências da Escola Secundária Jaime Moniz.

16h00 - Peça de Teatro ‘Elas Chegaram’, pelo Grupo de Teatro da Casa de Saúde Câmara Pestana. Iniciativa insere-se nas comemorações do centenário da chegada das Irmãs Hospitaleiras à Madeira. Decorrerá no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

17h30 - jogo entre Portugal e a selecção da Madeira em futebol de Praia, na Praia da Calheta.

18h00 - apresentação do livro ‘Flores do Nosso Jardim’, da autoria de Raimundo Quintal, com a chancela da Editora Letras Lavadas. Apresentação caberá a Evangelina Sirgado de Sousa, no Auditório do Museu de Electricidade – Casa da Luz.

19h00 - comemoração do 510.° Aniversário da Junta Freguesia São Jorge, com cerimónia religiosa na igreja matriz.

19h30 - secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Isabel Xavier, participa na conferência ‘Segurança e Defesa 2025’, no ‘Espaço Ideia’ da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Iniciativa organizada pela Delegação da Madeira da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional. Será feita homenagem a Eduardo Brazão de Castro.

20h30 - actuação do Coro Masculino galês Cor Meibion de Cymru, que tem o patrocínio do rei Carlos III. Actuará em conjunto com a Orquestra de Bandolins da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Efemérides

1904 - Os Estados Unidos da América adquirem a companhia francesa do canal do Panamá.

1909 - Um sismo na localidade portuguesa de Benavente, Ribatejo, causa a morte de cerca de 30 pessoas.

1936 - É criada a colónia penal para presos políticos no Tarrafal, da Ilha de Santiago, na Arquipélago de Cabo Verde, pelo Decreto-Lei 26539, emitido pela Presidência do Conselho e publicado no Diário do Governo nº. 94/1936. Os primeiros presos políticos chegariam a 29 de outubro.

Foto Arquivo/DR

1971 - A cápsula russa Salyut 1 torna-se a primeira estação espacial permanente.

1982 - Tem início o mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente do FC Porto.

1984 - É promulgada pelo Presidente da República, António Ramalho Eanes, a Lei n.º 6/84 de 11 de maio, que permite em alguns casos a interrupção voluntária da gravidez.

2003 - A Comissão Europeia rejeita as propostas de reforma institucional da União Europeia apresentadas pelo presidente da Convenção, Valery Giscard D'Estaing, que defende, entre outras, a criação de presidente da União Europeia.

Foto Shutterstock

2004 - A Assembleia da República conclui a VI Revisão Constitucional.

2009 - O Governo aprova a proposta de lei que alarga de nove para 12 anos a escolaridade obrigatória e consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos cinco anos.

2010 - O primeiro-ministro grego, George Papandreou, oficializa o pedido de ajuda aos países da Zona Euro e ao Fundo Monetário Internacional. Ao todo a Grécia pode receber até 45 mil milhões de euros: 30 mil milhões dos países da Zona Euro e 15 mil milhões do FMI.

Foto Shutterstock

2012 - O tribunal especial da Islândia iliba o ex-primeiro-ministro Geir Haarde de três das quatro acusações relacionadas com o colapso da banca islandesa em 2008, e é apenas considerado culpado de não ter reunido com os ministros do seu governo quando a situação se tornou crítica.

2013 - A câmara baixa do parlamento francês aprova o projeto-lei que prevê o casamento civil e a adopção para casais do mesmo sexo. A França passa a ser o 14º país do mundo a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

2014 - Forças ucranianas "libertam" a cidade de Sviatoguirsk, tomada por separatistas pró-russos há vários dias.

2021 - A cápsula espacial 'Crew Dragon', da empresa SpaceX, é lançada por um foguetão Falcon 9 com destino à Estação Espacial Internacional (EEI), leva a bordo os astronautas - o francês Thomas Pesquet, que cumprirá a sua segunda missão na EEI, os norte-americanos Shane Kimbrough e Megan McArthur (comandante e piloto de voo, respetivamente) e o japonês Akihiko Hoshide.

José Cardoso Pires, na capa de um dos seus livros. , Foto DR

