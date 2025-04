Arte e cultura em vários pontos do Funchal marcam hoje o 2.º dia do 'VivaCidade'

O segundo dia da 3.º edição do 'VivaCidade', uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, promete continuar a levar a arte e a cultura a várias artérias do Funchal esta quinta-feira, 24 de Abril.

Os vários momentos vão decorrer em três horários - 12 horas, 17 horas e 21 horas, e em cinco arruamentos: Rua da Carreira, junto Sé do Funchal, no Largo do Chafariz, na Praça Amarela e na Praça do Carmo.

Consulte o programa previsto para hoje:

Rua da Carreira

12h00 - Miguel Dantas (Músico)

17h00 - Laura Kart (Artista Plástica)

Sé Catedral

12h00 - BSP (Artista Plástico)

17h00 - Duo L.E.Q.U.E (Música)

21h00 - 'Ruas que Falam' com SFIL

Vitor Brites - Cristina Perez e Sfil

Largo do Chafariz

12h00 - Pescadores Gigantes por Bolo do Caco

17h00 - Contador de Histórias por Bolo do Caco

12h00 - Miguel Ramos - Barro Cru (Artista Plástico)

17h00 - Magia com Magoebom

Praça do Carmo

12h00 - Didgetomm (Artesão)

17h00 - Sessão de Contos com Leda Pestana (Leitura de Conto)

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

09h30 às 12h30 - A Câmara Municipal do Funchal, através da sua Divisão de Juventude, realiza o evento 'Fórum Jovem – 12ºano e Depois?!!', no edifício do Colégio dos Jesuítas, na Universidade da Madeira (UMa).

17h00 - EXPO TROPICAL - 8.ª Mostra de Frutos e Sabores Subtropicais

19h30 - Peça de Teatro 'Elas chegaram...' noTeatro Municipal Baltazar Dias

18h30 às 20h30 - Tertúlia 'O uso da Inteligência Artificial em Ambiente Escolar' na EBS/PE da Calheta

20h00 - Espectáculo 'Abril em Fado' no Teatro Municipal Baltazar Dias

20h30 - Concertos 'Pereiros em Flor' na Sede da Casa do Povo de São Roque do Faial

21h00 - Estreia do espectáculo de Comédia 'Casamento do Inferno' do Grupo 4 Litro no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

21h00 - Cerimónia de abertura dos Jogos Nacionais Salesianos



Machico Terra de Abril - Comemorações

Exposição '50 Anos do 25 de Abril'



Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 24 de abril, Dia Mundial do Animal de Laboratório, Dia de Comemoração do Genocídio Arménio, Dia Mundial da Sensibilização para a Corrosão, Dia Internacional do Multilateralismo e da Diplomacia para a Paz e Dia das Jovens Mulheres nas Tecnologias de Informação e Comunicação:

1792 - "La Marseillaise", "A Marselhesa", é composta pelo compositor francês Claude-Joseph Rouget de Lisle.

1898 - A Espanha declara guerra aos Estados Unidos, perante a exigência norte-americana para a retirada imediata dos espanhóis de Cuba.

1970 - A China lança o seu primeiro satélite artificial, o Dongfanghong-1.

1996 - O Conselho da Europa aprova a adesão da Croácia.

2004 - Morre, aos 97 anos, a empresária norte-americana Estée Lauder, dona de um multimilionário império de produtos de beleza 'Estée Lauder', que fundou em 1946.

2005 - O cardeal alemão Joseph Ratzinger é formalmente entronizado Papa Bento XVI, o 265.º chefe da Igreja Católica recebe o pálio e o Anel do Pescador, símbolos do seu pontificado.

2012 - Morre, aos 53 anos, Miguel Portas, jornalista e politico, eurodeputado e fundador do Bloco de Esquerda.

2014 - A judoca Telma Monteiro faz história ao conquistar a 10.ª medalha em outras tantas participações em Europeus, alcançando o bronze na categoria de -57 kg em Montpellier, França.

2018 - A Comissão Europeia decide aplicar uma multa de 125 milhões de euros à multinacional Altice por ter concretizado a compra da operadora PT Portugal antes da notificação ou autorização de Bruxelas, violando as regras comunitárias.

2024 - O Parlamento Europeu aprova em Estrasburgo, França, pela primeira vez legislação ao nível da União Europeia (UE) para combater a violência contra as mulheres, que inclui como crimes o casamento forçado e a mutilação genital feminina.

