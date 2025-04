Porto-santense diagnosticada com Lúpus pede apoio para adaptar casa

Joana Moreira, natural da ilha do Porto Santo, foi diagnosticada com Lúpus, uma doença autoimune crónica que tem afectado gravemente a sua saúde. A jovem conta que “as dores articulares são diárias e que têm sido muito desafiantes, tornando tarefas simples em grandes desafios”.

Por este motivo a porto-santense está a pedir apoio através de uma campanha de ‘crowdfunding’ lançada na plataforma ‘GoFundMe’ para adaptar a sua casa às suas novas necessidades de mobilidade e conforto.

“No último ano, sofri duas tromboses, algumas pneumonias que resultaram em vários internamentos e levaram à descoberta de outras complicações como Síndrome do Pulmão Encolhido, Síndrome de Sjögren, Fenómeno de Raynaud, dores articulares intensas, desgaste ósseo, entre outras patologias. A minha vida mudou por completo e, com isso, vieram também muitas dificuldades. Qualquer ajuda que receba será utilizada para adaptar a minha casa para que eu possa ter mais autonomia, dignidade no meu dia- a-dia e qualidade de vida”, escreveu a jovem na plataforma ‘GoFundMe’.

Até ao momento já conseguiu angariar dois mil euros.