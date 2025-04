CMF promove Fórum Jovem para estudantes do 12.º ano

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da sua Divisão de Juventude, realizará na próxima quinta-feira, 24 de Abril, o evento 'Fórum Jovem – 12ºano e Depois?!!', no edifício do Colégio dos Jesuítas, na Universidade da Madeira (UMa).

De acordo com Helena Leal, vereadora com o pelouro da Juventude e Educação, com esta iniciativa, a CMF visou criar um contexto de proximidade e oportunidade para a participação dos jovens, colaborando de forma proactiva no processo de decisão dos estudantes de 12.º ano, no acesso ao ensino superior, dando a conhecer as várias vertentes e oportunidades de ensino e formação no ensino superior, nomeadamente no contexto regional, auxiliando os jovens nesta fase de vida, muito positiva, mas também desafiante.

O programa terá início às 9 horas com a recepção dos estudantes, seguida da abertura oficial às 9h30. Durante a manhã, seis turmas de diversas escolas secundárias e profissionais do concelho do Funchal participarão em actividades formativas sobre temas como o processo de escolha do curso, as Bolsas de Estudo do Município do Funchal e da DGES, outros apoios sociais e vida académica.

Paralelamente, entre as 11 e as 13 horas, e posteriormente das 14 às 18 horas, estará patente a ExpoEstudante nos Jardins do Colégio dos Jesuítas. Esta exposição apresentará os diversos cursos e oportunidades disponíveis na Universidade da Madeira e na Região, incluindo testemunhos de estudantes universitários.

Os visitantes poderão ainda obter informações sobre programas como o Erasmus, o ingresso nas Forças Armadas, estudar no estrangeiro através da Information Planet e conhecer as ofertas educativas da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, entre outras instituições. A entrada na ExpoEstudante é livre, não necessitando de inscrição prévia.

Programa I Fórum Jovem - 12.º ano e depois?

24 de Abril

Colégio dos Jesuítas, na Universidade da Madeira (UMa),

9 horas - Recepção dos convidados

9h30 - Abertura oficial

Intervenção da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal

Intervenção do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes (a confirmar)

Actuação da TUMa

9h50 - 'Apoios Sociais | Bolsas de Estudo'

Moderadora: Camila Norberto, presidente da direcção da Tuna D'Elas

Intervenção dos Serviços Educativos da Câmara Municipal do Funchal, Sara Berenguer

Intervenção do Gabinete do Ensino Superior, Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, João Costa e Silva

Intervenção dos Serviços da Acção Social da UMa, Ricardo Gonçalves

10h30 - 'Futuro em construção: Guia para a próxima etapa'

Moderador: Francisco Pinto, presidente da AE Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

Intervenção do serviço de Psicologia da UMa, Marta Fernandes

11 horas - Coffee Break - Visita ExpoEstudante

11h45 - 'Ser estudante Universitário'

Moderadora: Inês Pontes Presidente da AE Escola Básica e Secundária Dr. Angelo Augusto da Silva

Intervenção dos alunos da Associação Académica da UMa, Ricardo Bonifácio, Vitor Vasconcelos e Mafalda Brazão

12h15 “A Praxe Simplificada”

Moderador: Iago Fernandes, presidente da AE da Escola Secundária Francisco Franco

Intervenção dos Veteranos da PRAXE

12h30 - Encerramento

I FORUM JOVEM | EXPOESTUDANTE

24 de Abril

Local – jardins do Colégio dos Jesuítas

11h00 - 13h00

14h00 - 18h00

A ExpoEstudante contará com diversos espaços promovidos por diversas entidades para divulgação aos alunos da oferta formativa na Região.

Universidade da Madeira (UMa):

Faculdade de Artes e Humanidades

Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia

Faculdade de Ciências Sociais

Faculdade de Ciências da Vida

Escola Superior de Saúde

Escola Superior de Tecnologias e Gestão

Escola Superior de Enfermagem S. José de Clunny

Exército Português - Zona Militar da Madeira

Information Planet

Serviços de Ação Social da UMa (SASUMa)

Erasmus + - Programa de Mobilidade da UMa

Serviço de Psicologia da UMa

Tuna D'Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira

Tuna Universitária da Madeira (TUMa)

Conselho de Veteranos da Praxe