Cancelado concerto dos TAXI e celebrações de aniversário do Clube Naval do Funchal

O Clube Naval do Funchal e o Grupo Castanheiro acabam de anunciar o cancelamento do concerto da banda TAXI, que estava agendado para amanhã, 30 de Abril, no âmbito das celebrações do 73.º aniversário do clube.

A decisão deve-se à "falta de energia eléctrica em Portugal continental que inviabilizou totalmente a deslocação dos TAXI à Região".

Em comunicado, as entidades informam que o concerto fica cancelado por tempo indeterminado, "até novas informações da organização".

A quem já adquiriu bilhetes para o espectáculo, é solicitado que proceda à devolução dos mesmos no local de compra, com vista ao reembolso do valor pago.

Não obstante, o Clube Naval do Funchal informa que, adicionalmente, os restantes eventos comemorativos do 73.º aniversário, nomeadamente o jantar com entidades oficiais e a cerimónia de entrega de insígnias aos associados com 25 e 50 anos de filiação, também foram cancelados, desta feita devido ao alerta amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).