Queda de neve no Pico do Areeiro

A prevista possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira confirmou-se e, esta manhã, o Pico do Areeiro ficou 'pintado' com um ligeiro manto branco de neve e/ou granizo.

O Pico do Areeiro foi mesmo a localidade da Região mais fria na última madrugada, com os termómetros a descerem abaixo de zero, atingindo a temperatua mínima de -0,8 ºC às 5 horas.

A precipitação, em boa medida sob a forma de gelo, foi de 5,9 mm desde a meia-noite, de acordo com os dados da rede meteorológica do IPMA na Madeira.

Nas imagens e vídeo captado por Rui Perestrelo é possível perceber a quantidade de neve que atraiu curiosos.