Queda de pedra de grande dimensão mata turista na Ponta do Sol

Um turista de nacionalidade portuguesa, na faixa etária dos 40 e 50 anos, morreu esta manhã após a queda de uma pedra de grande dimensão ter atingido o carro na Ponta do Sol, no sítio do Passo, na Madalena do Mar.

Ao DIÁRIO, Cláudia Dias Ferreira, coordenadora municipal de Protecção Civil da Câmara Municipal da Ponta do Sol, explica que a situação ocorreu pelas 11 horas desta terça-feira e que o homem encontrava-se na Madeira de férias com a companheira. "Lamentavelmente na Madalena do Mar, junto ao bairro do Passo, um carro estava parado junto à lota, na bocadura do túnel que liga a Madalena do Mar ao Poço da Areia e deu-se o desprendimento de uma pedra que atingiu o carro e vitimou uma pessoa".

Esclarece que esta escarpa tinha limpeza agendada para Abril, contudo devido às intempéries esta foi adiada. "Nós temos periodicamente feito intervenções com a Direcção Regional de Estradas e a intervenção programada para aquele local esteve programada para Abril, mas teve de ser reagendada devido a aquele período que tivemos de temporais que assolaram a Madeira", esclarece.

Dá conta, ainda, que a intervenção está agendada para a próxima semana, que irá "tirar os blocos que estão em vias de cair, antes da cascata dos Anjos até ao sítio onde caiu a pedra, que é na bocadura do túnel da Madalena do Mar".