Autarca da Ribeira Brava denuncia tratamento "desumano" da TAP e da PSP durante apagão no Aeroporto de Lisboa

O presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava foi um dos milhares de passageiros afectados pelo apagão energético que ontem atingiu o País, paralisando o aeroporto de Lisboa. Marco Martins deixa críticas severas à TAP e também à PSP.

Segundo relatou ao DIÁRIO, o autarca viajou até Lisboa para passar uns dias e regressaria à Madeira no voo TP 3833. "Dirigi-me ao aeroporto pelas 15h30, mas fui impedido de entrar pelas forças policiais. A PSP mandou-me embora, sem qualquer explicação prática, numa altura em que não havia rede móvel, sem comunicações e sem alternativas", denunciou.

O presidente acrescenta que, apenas às 19h12, recebeu um SMS e um e-mail a informar que o voo iria realizar-se pelas 19 horas. "Estava na rua, à procura de hotel, sem forma de regressar ao aeroporto. A TAP não assumiu qualquer responsabilidade e agora querem que eu pague novo bilhete para poder regressar à Madeira", lamentou.

A situação, classificada como "desumana" pelo autarca, agravou-se durante a noite: "Fui barrado à entrada como centenas de outros passageiros. Só deixaram entrar perto das 19 horas, quando já era o desespero total, com o frio a apertar. A TAP tratou muito mal os passageiros. Muitos idosos foram maltratados verbalmente por agentes da PSP, o que é completamente inaceitável".

Sem resposta da companhia aérea, o autarca descreve um cenário caótico: "Passei a noite no aeroporto. Os hotéis estavam esgotados ou a praticar preços exorbitantes. As pessoas dormiram umas em cima das outras, no chão, com lixo por todo o lado. Foi uma vergonha nacional".

Até ao momento, a TAP não apresentou esclarecimentos formais aos passageiros afectados.

Neste momento existe uma longa fila para obter informações junto do balcão da TAP no aeroporto, conforme é possível verificar através de imagens desta manhã. Confira o vídeo em baixo.