Ponta do Sol promove Concerto Pascal na Igreja do Carvalhal

A Igreja Paroquial do Carvalhal, nos Canhas, acolhe este sábado, às 19 horas, será palco de um momento singular de celebração pascal: o concerto “Via Crucis – O Caminho da Cruz”, interpretado pelos coralistas do Coro de Câmara da Madeira (CCM).

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, em colaboração com a Paróquia do Carvalhal, insere-se no espírito da Páscoa e propõe-se oferecer uma experiência musical profunda e espiritual, enraizada na tradição da música sacra erudita.

Para a presidente da autarquia, Célia Pessegueiro, este tipo de eventos é essencial para aproximar a cultura das comunidades locais, destacando: “A promoção de concertos como este permite-nos dar a oportunidade aos munícipes de assistirem a música sacra de elevada qualidade artística, num espaço para onde foi escrita, um lugar de recolhimento e significado espiritual como é uma igreja”.

A autarca sublinha ainda que esta aposta “tem também como objectivo levar a cultura a espaços religiosos, inserindo-a, sempre que possível, em cerimónias vivas que fazem parte do nosso calendário litúrgico e do património imaterial das nossas gentes”. Um exemplo disso mesmo é a Via Sacra, que serve de inspiração ao repertório escolhido para este concerto.

Nos últimos dois anos, o Município promoveu concertos semelhantes na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, nos Canhas, e na Igreja de Cristo Rei – Monte, na Ponta do Sol.

Face ao sucesso alcançado e à forte adesão da comunidade local, decidimos voltar a realizar esta iniciativa, desta vez noutra igreja, com o objetivo de alargar esta experiência a um público ainda mais vasto. Célia Pessegueiro, presidente da Câmara da Ponta do Sol

Com entrada livre e uma duração aproximada de uma hora, o concerto convida toda a comunidade a "mergulhar numa atmosfera de introspeção, beleza e elevação espiritual".

Os lugares sentados são limitados à lotação do espaço, pelo que se recomenda chegar com alguma antecedência.