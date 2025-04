Veja como foi o concerto das comemorações dos 50 anos de Autonomia

O Centro de Congressos da Madeira foi palco, esta noite, do primeiro evento inaugural das celebrações do 50.º aniversário da Autonomia da Madeira, que visa expressar a importância e o simbolismo desta efeméride que será assinalada ao longo do próximo ano.

O momento juntou em palco a Orquestra Clássica da Madeira, dirigida pelo maestro Francisco Loreto, e os vencedores do Festival da Canção RTP.

O concerto contou com as vozes de Elisa Silva, Vânia Fernandes e os NAPA.