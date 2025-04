Funchal assinala Dia Europeu dos Direitos do Doente

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da sua Divisão de Saúde e Bem-Estar, integrada no Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão assinala, hoje, 18 de Abril, o Dia Europeu dos Direitos do Doente.

A efeméride visa alertar e contribuir para que os Direitos dos Doentes sejam uma efectiva realidade para todos os cidadãos europeus.

"Esta celebração vem firmar, a necessidade de respeitar os valores fundamentais que integram a Carta Europeia dos Direitos do Doente, alicerçados no princípio geral da imperiosidade de assegurar que os coentes possam aceder a serviços de saúde e tratamentos de qualidade, mesmo que não disponíveis no seu país de origem ou Estado Membro", sublinha Helena Leal, vereadora com o pelouro da Saúde na CMF, citada em nota de imprensa.

A data serve ainda para reforçar a ideia de que o respeito pelos Direitos dos Doentes só será uma evidência, com recurso à solidariedade, ao espírito de missão, colaboração e empenho de todos os profissionais de saúde em cada país da União Europeia.