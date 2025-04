Prazeres celebra o 1.º de Maio com tradição, desporto e convívio

Os Prazeres, no concelho da Calheta, volta a assinalar as comemorações do Dia do Trabalhador, mantendo viva uma tradição que já faz parte da identidade local. Esta quinta-feira, 1 de Maio, o Campo Municipal vai encher-se de vida com um programa repleto de actividades desportivas e recreativas que reunirão famílias, amigos e atletas num ambiente de festa.

O grande destaque do dia será o Torneio de Futebol entre Freguesias, que colocará em campo oito equipas representando as freguesias do concelho. Os jogos arrancam logo às 9 horas, culminando numa final às 17 horas entre as formações do Estreito da Calheta e do Jardim do Mar.

Durante a manhã, os presentes poderão também assistir ao Torneio de Petanca, e à hora de almoço, o futebol feminino ganha protagonismo com o confronto entre o Estrela da Calheta Futebol Clube e a ADRC 'Os Xavelhas'.

A tarde traz ainda mais acção com o Torneio Interno de Patinagem de Velocidade, que se realiza no espaço destinado à prática da modalidade, envolvendo jovens atletas e entusiastas da Região.

Como é habitual, as barracas de petiscos e bebidas farão as delícias dos visitantes, reforçando o ambiente acolhedor e descontraído que já é marca deste evento anual.

As celebrações encerrarão com a cerimónia de entrega de prémios, às 19h30, reconhecendo o empenho e o espírito desportivo dos participantes.