Madeira assinala 25 de Abril com sessão solene na Assembleia Legislativa

A Região Autónoma da Madeira assinala esta sexta-feira, 25 de abril, o 51.º aniversário da Revolução dos Cravos com uma sessão comemorativa na Assembleia Legislativa, marcada para as 9 horas.

Durante a cerimónia, que decorre na sala do plenário, e que contará com a presença dos deputados únicos e dos grupos parlamentares, serão proferidas diversas intervenções alusivas à importância histórica da data. A sessão será encerrada com a intervenção da presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal.

Já em Lisboa, às 10 horas, o Representante da República para a Região, Ireneu Cabral Barreto, marcará presença na sessão solene comemorativa, que decorrerá na Assembleia da República.

A Assembleia da República assinala os 51 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974 com o parlamento dissolvido e em dia de luto nacional, realizando-se à tarde o tradicional desfile popular em Lisboa.

O Governo, em gestão, optou por adiar as actividades festivas que tinha previsto para o dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador.

A menos de um mês das eleições legislativas antecipadas de 18 de Maio, já em ambiente de pré-campanha, a maioria dos partidos escolheu os seus líderes para discursar: Pedro Nuno Santos pelo PS; André Ventura pelo Chega; Rui Rocha pela Iniciativa Liberal; Mariana Mortágua pelo Bloco de Esquerda; e Isabel Mendes Lopes (co-porta-voz) do Livre.

Discursam, ainda, a antiga ministra e actual vice-presidente da Assembleia da República, Teresa Morais, pelo PSD, a deputada única do PAN, Inês Sousa Real, o líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio, e o deputado do PCP António Filipe.

Em dia de luto nacional pela morte do Papa Francisco, a sessão, que começa às 10 horas, terá poucas diferenças face ao habitual mas começará com a leitura de um voto de pesar pelo falecimento do Papa Francisco, seguindo-se um minuto de silêncio.

O Presidente da República, quando chegar ao parlamento, desta vez não fará a tradicional revista às forças em parada. E o pavilhão presidencial será içado a meia haste na varanda do Palácio de São Bento.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 8h45 - Sindicato dos Professores da Madeira realiza concentração de docentes da RAM, junto à Assembleia Legislativa da Madeira

- 9h00 - Machico Terra de Abril, no Largo do Município

- 9h30 - Semana da Cultura da Ribeira Brava com recriação da cabotagem, desembarque será feito na praia e o mercado à moda antiga, de 1908, será recriado na frente-mar da vila.

- 9h30 - Arranque da 3.ª edição do Madeira Tour em Ténis, na Quinta Magnólia

- 10h00 - CMF realiza sessão Solene comemorativa do 25 de Abril, na Sala da Assembleia Municipal

- 11h00 - PS-Madeira promove um debate intitulado ‘A Revolução dos Cravos e o Poder Local: uma conversa entre Gerações de Abril’, na sede regional do partido - Rua da Alfândega.

- 11h00 às 21h00 - Último dia da 3.ª Edição 'Viva a Cidade', no Funchal



- 13h00 - CDU promove almoço-comício comemorativo da revolução portuguesa de 25 de Abril de 1974,na Rua João de Deus

- 14h30 - Comissão para as Comemorações do 25 de Abril na Madeira promove concentração Comemorativa intitulada 'Reencontro por Abri' , no final da Avenida Zarco, junto ao Palácio de São Lourenço

- 16h00 - Marítimo - Benfica, da I Divisão Nacional de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo

- 16h00 - 1.º de Maio - São Roque, da I Divisão nacional de ténis de mesa masculino, no Pavilhão Rafael Gomes

- 18h00 - Programa do XXV Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira, no Mercado dos Lavradores

- 18h00 - Marítimo - Associação Aura, da final da Taça de Veteranos + 35, no Cristiano Ronaldo Campus

- 18h30 - Sessão de Abertura da 4.ª Edição da Semana da Cultura Ribeira Brava, na praceta Junto à Escola Padre Manuel Álvares

- 20h00 - Espectáculo 'Abril em Fado' do Grupo FATUM - Tributo à Liberdade, no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 21h00 - Criador de Moda Madeirense João Pedro leva o desfile de 'Mulheres' ao Porto, no Auditório Francisco de Assis

- 21h00 - Encontros com o Cinema com a exibição do filme 'Revolução (sem) sangue', no Centro Cultural John dos Passos

CURIOSIDADES:

- Dia da Liberdade, Dia Internacional de Consciencialização sobre a Alienação Parental, Dia Africano de Luta Contra o Paludismo, Dia Mundial da Malária, Dia Mundial dos Pinguins e Dia da Libertação da Itália

- Este é o centésimo décimo sexto dia do ano. Faltam 250 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1910 -- Abertura ao público do Edifício Chiado em Coimbra (no centro da baixa da cidade), como filial dos grandes armazéns do Chiado, em Lisboa.

1912 -- Realiza-se, em Évora, o 1.º Congresso dos Trabalhadores Rurais, em que estão presentes 39 sindicatos locais. São discutidas questões salariais, a praça de jorna e as restrições que deveriam ser impostas à utilização de máquinas agrícolas. É criado o jornal "O Trabalhador Rural", órgão da Federação Nacional dos Trabalhadores Rurais.

1918 - Primeiro diploma legal -- decreto n.º 4137, emitido pela Presidência do Ministério e publicado no Diário do Governo nº. 87/1918, que institui uma política pública de habitação e estabelece as várias providências necessárias para promover a construção de casas económicas.

1920 - O Comando Supremo Aliado, resultante dos vencedores da I Grande Guerra, atribui ao Reino Unido os mandatos da Mesopotâmia e Palestina, e à França os da Síria e do Líbano.

1945 - Delegados de 45 países iniciam a conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, que levaria à assinatura da Carta das Nações Unidas (ONU).

1974 - Às 00:20, é transmitida a senha da Operação Fim do Regime, no programa Limite da Renascença: "Grândola, Vila Morena", de José Afonso. Horas depois, a Escola Prática de Santarém, comandada por Salgueiro Maia, ocupa o Terreiro do Paço e, mais tarde, o Largo do Carmo. Ao fim da tarde, o presidente do Governo, Marcello Caetano, rende-se.

- A Lei n.º 1/74 destitui das suas funções o Presidente da República, Américo Thomaz e o presidente do Governo Marcello Caetano, e dissolve a Assembleia Nacional e o Conselho de Estado - Determina que todos os poderes atribuídos aos referidos órgãos passem a ser exercidos pela Junta de Salvação Nacional.

- Reunião do Quartel da Pontinha. Os oficiais Vítor Alves, Franco Charais, Vítor Crespo e Costa Martins fazem prevalecer o programa do Movimento das Forças Armadas perante António de Spínola e a recém-formada Junta de Salvação Nacional.

1975 - Eleições para a Assembleia Constituinte com uma taxa de participação de 91,66%. São as primeiras eleições livres, por sufrágio universal, sem constrangimento de estatuto social, nível de instrução ou sexo. O PS obtém 37,87% dos votos, o PPD 26,39%, o PCP 12,46%, o CDS 7,6%, MDP 4,14%, FSP 1,16%, MES 1,02%, UDP 0,79%., FEC 0,58%, PPM 0,57%, PUP 0,23%, LCI 0,19%, ADIM 0,03% e o CDM 0,02%.

1976 - Eleições legislativas em Portugal com uma taxa de participação de 85,64%. O PS 34,87%, PPD 24,38%, CDS 16,00%, PCP 14,35%, UDP 1,67%, FSP 0,77%, MRPP 0,29%, MES 0,57%, PDC 0,54%, PPM 0,52%, LCI 0,30%, PCP (L-M) 0,29% e o PRT 0,09%.

1977 -- Direção do Fundo Monetário Internacional, liderada por Johannes Witteveen, dá luz verde ao acordo 'stand by' com Portugal.

1978 - A África do Sul aceita o plano ocidental de independência do Sudoeste Africano, a Namíbia, com base num governo de maioria negra.

1979 - Entra em vigor o Tratado de Paz do Médio Oriente. Representantes egípcios e israelitas trocam documentos de ratificação em Kisheid, no Sinai.

1980 - O Presidente dos Estados Unidos, James Carter, comunica o malogro da operação militar para a libertação dos reféns norte-americanos no Irão, realizada na véspera.

1983 -- Sete milhões de portugueses vão às urnas para eleger os 250 deputados do novo parlamento. Concorrem às eleições 12 partidos políticos e duas coligações. As eleições, cobertas por cerca de 300 jornalistas estrangeiros, são boicotadas em Crestuma (Gaia, Porto), ao fim do dia, as primeiras indicações dão vitória ao PS, com um número mínimo de 91 deputados.

- O dirigente sindical polaco Lech Walesa regressa ao trabalho nos estaleiros de Gdansk.

1990 - Os astronautas do vaivém espacial norte-americano Discovery colocam em órbita o telescópio Hubble.

- Morre, com 67 anos, o compositor e músico de jazz norte-americano Dexter Gordon, mestre do be-bop.

1992 -- Extremistas islâmicos tomam a capital do Afeganistão, Kabul.

1994 - Um grupo de militares da minoria tutsi tenta derrubar pela força o Governo do Burundi num golpe dominado pelas autoridades hutus.

1995 -- Morre, aos 83 anos, a atriz norte-americana Ginger Rogers, Virginia Katherine McMath. Parceira de Fred Astaire (1899-1987) em filmes musicais.

1996 - O Governo israelita retira do programa a cláusula que se opunha à criação de um Estado palestiniano, durante o congresso extraordinário reunido em Telavive.

1997 -- É inaugurado, no 23.º aniversário da Revolução, o monumento ao 25 de Abril, da autoria do escultor João Cutileiro, no Alto do Parque Eduardo VII, em Lisboa.

2003 -- Morre, com 83 anos, o general Manuel Themudo Barata, militar, presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e da Comissão Portuguesa de História Militar, do Ministério da Defesa, bem como primeiro vice-presidente da Comissão Internacional de História Militar.

2004 - Idanha-a-Nova recebe o prémio da Associação Europeia para a Conservação do Património e da National Geographic, pela preservação do património geológico.

- O Papa João Paulo II beatifica Alexandrina Maria da Costa, a Santa de Balasar.

2005 - Roménia e Bulgária assinam na cidade do Luxemburgo o Tratado de Adesão à União Europeia. Alargamento concretizou-se a 01 de janeiro de 2007.

2007 - É inaugurado pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa Carmona Rodrigues o Túnel do Marquês, em Lisboa, dois anos e meio depois da data prevista.

- Entra em funcionamento a linha telefónica Saúde 24 -- 808 24 24 24.

- Uma equipa de astrónomos europeus, entre os quais o francês Xavier Bonfils, do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa, apresenta a descoberta de um novo planeta fora do sistema solar, com características semelhantes à Terra.

- Morre, com 61 anos, Alan Ball, antigo futebolista inglês, jogador da seleção de Inglaterra que venceu o Mundial de 1966.

- Morre, aos 86 anos, a cantora brasileira Carmem Costa.

2008 - A União Europeia reafirma em Pequim que o Tibete faz parte de China, indica o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, à saída de um encontro com o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao.

2009 -- Morre, com 81 anos, Tomaz Jorge, poeta angolano que integrou em 1950 o movimento literário nacionalista "Vamos Descobrir Angola" ao lado de outros intelectuais como Agostinho Neto, António Jacinto e Viriato da Cruz, motivo que o levou à cadeia várias vezes.

2010 - O Benfica conquista, pela primeira vez na sua história, a Taça da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) de futsal, ao bater na final os detentores do título, os espanhóis do Interviu Madrid, por 3-2, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa.

2011 - Morre, aos 93 anos, o poeta chileno Gonzalo Rojas, Prémio Cervantes em 2003.

- Morre, com 96 anos, a atriz María Isbert, um dos rostos históricos do cinema espanhol.

2014 -- Morre, aos 73 anos, Hernâni Gonçalves, antigo treinador-adjunto e preparador físico do FC Porto e da seleção portuguesa de futebol que ficou conhecido carinhosamente como "Professor Bitaites".

2015 - Um sismo de magnitude 7,9 na escala de Richter atinge o Nepal, causando milhares de mortos.

2016 - A fusão do Banco Millennium Angola com o Banco Privado Atlântico é oficializada em escritura pública.

- Morre, aos 93 anos, Martin Gray, escritor franco-americano, sobrevivente do gueto de Varsóvia e autor do best-seller "Em nome de todos os meus".

2019 -- Em Moçambique, o ciclone Kenneth chega a terra e mata 45 pessoas, afetando as vidas de cerca de 374 mil pessoas, (segundo dados compilados pelas Nações Unidas).

- Morre, aos 79 anos, John Havlicek "Hondo", basquetebolista norte-americano de origem checa, o melhor marcador da história dos Boston Celtics e membro do 'hall of fame'.

2020 -- Os 46 anos do 25 de Abril são celebrados na Assembleia da República com uma sessão solene reduzida e adaptada às restrições da pandemia.

- Na sessão, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende, no seu discurso, o último do seu mandato de cinco anos, que o "25 de Abril não é uma festa pela festa", mas sim "um apelo, em liberdade e democracia, a resolver os problemas do momento", que são a saúde, economia e sociedade e "em tempos excecionais de dor, sofrimento, luto, separação e de confinamento, é que mais importa evocar a pátria, a independência, a República, a liberdade e a democracia.

- O primeiro-ministro António Costa afirma, numa mensagem de vídeo transmitida no início das comemorações online do 25 de Abril de 1974 na sua residência oficial, em São Bento, fechada ao público por causa da pandemia de covid-19, que os portugueses têm de "vencer esta pandemia para poderem estar juntos como sempre estiveram, celebrando nas ruas ou nos jardins, aqui e ali, aquilo que é o 25 de Abril".

- Por causa da pandemia, a Associação 25 de Abril decidiu cancelar o tradicional desfile na Avenida da Liberdade, em Lisboa, apelando aos portugueses que cantem a 'Grândola Vila Morena', de Zeca Afonso à janela.

- A China não relata qualquer morte causada pela covid-19, o que acontece pelo décimo dia consecutivo, de acordo com o balanço diário realizado pelas autoridades.

- Morre, aos 85 anos, o escritor e dramaturgo sueco Per Olov Enquist.

- Morre, aos 70 anos, João de Azevedo, artista plástico, autor das ilustrações do álbum "Com as minhas tamanquinhas", de José Afonso, do livro "Táxi", de Fernando Cabral Martins, e de todas as capas das agendas da organização SOS Racismo.

2022 - O Twitter anuncia que aceita a proposta de compra do empresário norte-americano Elon Musk no valor de 44 mil milhões de dólares (cerca de 41 mil milhões de euros).

2023 -- As duas sessões parlamentares do 25 de Abril são marcadas pelos protestos do Chega contra a presença o Presidente do Brasil, Lula da Silva, e pela troca de recados protagonizada pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

- Morre, aos 96 anos, Harry Belafonte, cantor e ator norte-americano, conhecido como o 'Rei do Calipso'. Foi o primeiro ator negro a protagonizar uma história de amor com uma atriz branca em "Uma Ilha ao Sol", de Robert Rossen, em 1957, e o primeiro afro-americano a produzir um programa de televisão e a ganhar um Emmy, em 1959.

2024 - Morre, aos 63 anos, Laurent Cantet, realizador francês, em 2008 recebeu a Palma de Ouro de Cannes pelo filme sobre a sala de aula como palco da luta de classes "A Turma".

