Concerto "Elas e The Andrews Sisters" encantou público no Baltazar Dias

O espectáculo "Elas e o Jazz com Orquestra de Jazz do Funchal cantam Andrews Sisters", realizado no passado dia 26 de Abril no Teatro Municipal Baltazar Dias, teve não só lotação esgotada para ver e apreciar Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton, acompanhadas pela OJF, como fica o registo de uma "adesão entusiástica do público", resultando num "verdadeiro sucesso, tanto pela qualidade musical como pela energia contagiante em palco".

O resumo do concerto é feito pela organização, a Associação de Jazz da Madeira - Melro Preto. "O Teatro Municipal Baltazar Dias viveu uma noite inesquecível" com o "carismático trio de cantoras Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton, acompanhadas pela Orquestra de Jazz do Funchal" a terem direito a lotação esgotada, protagonizaram um espectáculo "preparado num curto espaço de tempo — apenas três dias de ensaios —, mas a qualidade apresentada superou todas as expectativas. Desde o primeiro acorde, a energia contagiante do jazz swing e as harmonias vocais cuidadas conquistaram o público, que se manteve rendido até ao último aplauso".

E frisa que "as intérpretes não esconderam o seu entusiasmo pela experiência, sublinhando o nível de excelência da orquestra madeirense", afirmando que "foi surpreendentemente fácil chegar, ensaiar e tocar. A Madeira deve orgulhar-se em ter uma big band/Orquestra de Jazz que soa tão bem e com esta capacidade de resposta", disseram no final da actuação, destacando a "competência, musicalidade e espírito de colaboração da Orquestra de Jazz do Funchal".

De realçar que "o alinhamento, uma celebração vibrante dos temas eternizados pelas lendárias Andrews Sisters, trouxe ao palco temas icónicos como 'Boogie Woogie Bugle Boy', 'Rum and Coca-Cola' e 'Don't Sit Under the Apple Tree', entre outros. A interpretação emocional e cheia de personalidade de Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton encantou a plateia, que não poupou aplausos a cada tema".

Refira-se que "o público, composto por madeirenses e visitantes, mostrou-se totalmente rendido à qualidade musical da noite, reconhecendo tanto a excelência vocal das intérpretes como a sofisticação e brilho da Orquestra de Jazz do Funchal. Muitos dos presentes sublinharam o orgulho em ver a Madeira apresentar uma big band de nível internacional, capaz de protagonizar um espetáculo desta envergadura", aponta.

No caso da organização do concerto, como referido, esteve a cargo da Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto, que "tem vindo a desempenhar um papel fundamental na promoção da música jazz na região. Este evento, que encheu a sala de cultura, alegria e emoção, confirmou uma vez mais que a Madeira dispõe de talentos musicais de altíssimo nível e de um público ávido por experiências culturais enriquecedoras", elogia.

E conclui: "O sucesso absoluto da noite reforça a importância de continuar a apoiar a música ao vivo e o desenvolvimento cultural na Madeira, onde a paixão pelo jazz tem vindo a crescer de forma notável. 'Elas e The Andrews Sisters' não foi apenas um concerto: foi uma celebração do talento, da memória musical e da capacidade que a arte tem de unir plateia e palco num só compasso."