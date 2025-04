Sindicato denuncia "desrespeito pelos trabalhadores da ARM"

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas denunciou esta quinta-feira, 24 de Abril, o "desrespeito pelos trabalhadores da ARM - Águas e Resíduos da Madeira".

Em nota emitida, o sindicato condena a conduta da administração da empresa pública por, alegadamente, não "honrar" os acordos firmados: "Os Trabalhadores da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, reunidos em plenário nos dias 22, 23 e 24 de Abril de 2025, lamentam que para o Conselho de Administração da ARM e a Tutela os acordos feitos com o SITE-CSRA não sejam para cumprir! Já lá vai o tempo em que a "Palavra dada era Palavra Honrada", pelos vistos para a ARM mesmo quando os acordos são firmados por escrito e assinados pelas partes não são para serem honrados, conforme ficou claro na reunião que teve lugar com a administração da empresa no passado dia 8 de Abril."

Segundo o sindicato, a ARM "usa dois pesos e duas medidas" entre as diferentes estruturas sindicais.

O que também ficou evidente foi que a empresa usa dois pesos e duas medidas, dado que convive bem com a promoção da discriminação entre trabalhadores, quando não aplica aos associados do SITE-CSRA os aumentos salariais acordados com outras estruturas sindicais, mas quando os acordos são firmados com o SITE-CSRA já aplicam a todos os trabalhadores sem discriminação, como foi o exemplo do acordado em 2024 com esta estrutura Sindical! Estranhamos que a DRT - Direcção Regional de Trabalho tenha "dado cobertura e permissão" a tal situação, aquando da publicação da Portaria de Extensão em Jornal Oficial (JORAM). SITE-CSRA

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas afirma que os trabalhadores da ARM ficam, "no mínimo durante 5 anos, a receber pouco mais do que o Salário Mínimo Regional", criticando a falta de disponibilidade por parte da empresa em negociar aumentos dos salários e do subsídio de refeição, bem como um mecanismo de aceleração na progressão da carreira nos primeiros níveis da tabela.

A estrutura sindical vai solicitar um pedido de reunião à tutela, a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, bem como um pedido de audição aos grupos parlamentares da ALRAM, para denunciar a conduta da administração da empresa.