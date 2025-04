Parque Urbano da Nazaré acolhe comemoração do Dia Mundial da Actividade Física

O Dia Mundial da Acividade Física será celebrado, pela Câmara Municipal do Funchal, com uma série de actividades que se vão realizar, a 6 de Abril, no Parque Urbano da Nazaré, entre as 10h e as 13 horas. Haverá uma variedade de actividades recreativas e desportivas, tendo como objectivo incentivar a prática de exercício físico.

"Do leque de atividades previstas, destacam-se: petanca, ciclismo, xadrez, badminton, esgrima, jogos tradicionais, orientação, teqball e escalada. Para além destas atividades, teremos à disposição: rastreios (testes de glicémia, colesterol e tensão arterial), pinturas faciais e um atelier escotista com diversas acções", indica nota à imprensa.

No âmbito municipal, o evento tem como objetivo promover e incentivar a prática de diversas modalidades desportivas por meio de actividades experimentais. A programação conta com rastreios e actividades lúdico-desportivas abertas a todos/as, proporcionando momentos de integração e convívio entre pessoas de diferentes faixas etárias, géneros e origens.

Várias entidades foram convidadas a marcar presença neste evento, nomeadamente, Associação de Petanca da Madeira – Petanca; Associação de Ciclismo da Madeira – Ciclismo; Associação de Xadrez da RAM – Xadrez; Associação de Badminton da RAM – Badminton; Associação de Esgrima da RAM – Esgrima; Associação da Madeira de Desporto Para Todos – Jogos Tradicionais; Associação de Orientação da RAM – Orientação; Teqball Madeira – Teqball; Exército – Parede de Escalada; Escoteiros – Atelier Escotista; e Farmácia Nacional – Rastreios.