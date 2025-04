Aluna da 'Francisco Franco' na final nacional das Olimpíadas Portuguesas de Física

Maria Leonor Câmara, aluna do 11.º ano do curso de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária de Francisco Franco, vai participar na final nacional das Olimpíadas Portuguesas de Física, depois de ter alcançado o segundo lugar (medalha de prata), na eliminatória regional, disputada no dia 29 de Março, na Universidade da Madeira.

A final nacional das Olimpíadas Portuguesas de Física realiza-se no dia 31 de Maio em local ainda por designar.

"Da eliminatória nacional serão selecionados até um máximo de vinte alunos de entre os melhores classificados para, no ano lectivo seguinte, participarem em actividades de preparação com vista à participação na International Physics Olympiad (IPhO), em Julho de 2026, na Colômbia, e na Olimpíada Ibero-americana de Física (OIbF), em Setembro de 2026, no Brasil", revela a escola.

Depois de vários anos sem participar nas Olimpíadas Portuguesas de Física, a ‘Francisco Franco’ teve no corrente ano lectivo quatro alunos inscritos: Leonor Câmara, Isabella Gouveia, Matilde Freitas e Leonor Rodrigues. A professora Cláudia Costa coordenou e supervisionou a participação destes alunos.

"Organizadas pela Sociedade Portuguesa de Física, as Olimpíadas de Física têm por objectivo incentivar e desenvolver o gosto pela Física nos alunos dos Ensinos Básico e Secundário, considerando a sua importância na educação básica dos jovens e o seu crescente impacto em todos os ramos da Ciência e Tecnologia”, conclui a escola.