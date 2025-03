S. Vicente celebra o Dia Mundial do Teatro com espectáculo dedicado ao diálogo intergeracional

O auditório da Escola Agrícola recebeu, hoje, a apresentação da peça de teatro 'A Mais Velha Delas Todas', evento que decorreu no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Teatro.

Este espectáculo interdisciplinar, fruto da colaboração entre a antropóloga visual Inês Tecedeiro, a encenadora e actriz Constança de Jesus e o realizador e antropólogo Filipe Ferraz, explorou o tema do envelhecimento de uma forma inovadora. Através da combinação de imagens de vídeo que retratam os corpos, vozes, movimentos e espaços de mulheres mais velhas, com a performance ao vivo de duas jovens actrizes, 'A Mais Velha Delas Todas' criou um diálogo intergeracional poderoso e comovente.

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de São Vicente, teve como objectivo primordial "celebrar a importância do teatro como forma de expressão artística e cultural, promovendo o acesso à cultura e o contacto com as artes performativas", destaca a autarquia em nota de imprensa.

O Dia Mundial do Teatro, instituído em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro, é celebrado anualmente a 27 de Março em todo o mundo, com o propósito de destacar o papel fundamental do teatro na sociedade e a sua capacidade de inspirar, emocionar e transformar.