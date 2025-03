Turista sofre queda e perde os sentidos no Parque Ecológico

Uma mulher de nacionalidade estrangeiro, na faixa etária dos 50 anos, sofreu, no início desta tarde, uma queda no Centro de Recepção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal.

A mulher acabou mesmo por perder os sentidos devido à queda, mas entretanto já terá recuperado.

Está a ser socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e será transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.