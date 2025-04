Evento “Inícios Saudáveis, Esperança para o Futuro!” assinala Dia Mundial da Saúde

A Direção Regional de Saúde (DRS) celebra, a 7 de Abril, o Dia Mundial da Saúde com um evento dedicado ao tema “Inícios Saudáveis, Esperança para o Futuro!”. Este evento, a decorrer no auditório do Colégio dos Jesuítas, será uma oportunidade para promover a discussão e reflexão sobre as conquistas e os desafios da maternidade e do início da vida, momentos cruciais na promoção de comunidades saudáveis.

Pela manhã decorrerá uma mesa redonda dedicada à “Saúde da Mulher e da Criança: Base para Famílias e Comunidades Saudáveis”, que contará com a participação de profissionais especializados nas áreas da saúde materno/obstétrica, pediátrica, educação e desporto. O objetivo do encontro é fomentar a troca de experiências e conhecimentos, promovendo uma reflexão profunda sobre o papel da saúde da mulher e da criança na construção de sociedades mais saudáveis e sustentáveis.

A iniciativa está em sintonia com o Plano Regional de Saúde, que coloca a saúde no centro das decisões de todos os sectores da sociedade. Neste âmbito, assume grande destaque a conferência “A Visão da RAM: Região Saudável, Segura, Sustentável e Inovadora”, proferida pelo Dr. Pedro Ramos, Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil.

Durante a tarde, a DRS continuará com as atividades comemorativas destinada a técnicos e ao público em geral. Estão agendados dois workshops de grande relevância para as famílias e para a promoção da saúde comunitária:

• “Estou on-line: Preparando o futuro” – Um workshop sobre a saúde digital e os desafios relacionados com o uso das tecnologias na promoção do bem-estar.

• “Parentalidade: Desafios na prevenção dos CAD” – Abordando as questões da parentalidade e os desafios na prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD).

As atividades têm como objetivo sensibilizar a população para a importância de cuidados preventivos, fortalecer os laços comunitários e garantir um futuro mais saudável para todos. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas através do link: https://www.madeira.gov.pt/drs/Estrutura/DRS/Formulario

Este Dia Mundial da Saúde é, assim, uma oportunidade para refletirmos sobre como podemos contribuir para um futuro mais saudável, com uma atenção especial ao início da vida e à saúde das futuras gerações.

Os interessados em mais informações podem consultar o programa em: https://www.madeira.gov.pt//Portals/53/Documentos/GCL/DMSaude_2025_programa_2.pdf