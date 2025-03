Ribeiro Frio recebeu comemorações do Dia Internacional das Florestas

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) assinalou o Dia Internacional das Florestas com um conjunto de actividades direccionadas para diferentes públicos-alvo. Neste âmbito, ontem e hoje, a Floresta Laurissilva esteve em destaque no Parque Florestal do Ribeiro Frio, onde se reuniram 383 alunos e professores dos vários níveis de ensino.

A iniciativa que chegou a estar agendada para a semana passada, mas que devido ao mau-tempo teve de ser adiado, enquadrou-se nas comemorações dos 25 anos da distinção da Floresta Laurissilva como Património Mundial Natural pela UNESCO.

Conforme dá conta uma nota enviada pela Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, os estudantes e docentes foram divididos em grupos para assim percorrerem o circuito lúdico-pedagógico criado para o efeito, com seis pontos de paragem, onde diferentes equipas do IFCN realizaram diferentes acções de sensibilização com temáticas variadas.

Estiveram envolvidos nesta actividade elementos do Corpo de Polícia Florestal, dos Sapadores Florestais, do Corpo de Vigilantes da Natureza, bem como equipas técnicas dos viveiros florestais da Divisão de Florestação e Conservação dos Solos e técnicos da Divisão de Fitossanidade Florestal e Controlo de Espécies Invasoras, além de elementos da Divisão de Formação e Comunicação. Em algumas dessas acções, os técnicos recorreram a alguns equipamentos de trabalho/intervenção, promovendo o conhecimento de forma interactiva com os grupos.