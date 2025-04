Invest Madeira leva 13 empresas à Feira de Exportação dos Sabores de Portugal

A Madeira estará representada, com 13 empresas, na SAGAL EXPO – Feira de Exportação dos Sabores de Portugal, que decorre na FIL, em Lisboa, na próxima semana, entre os dias 28 e 30 de Abril.

"A participação neste evento é uma oportunidade ímpar para as empresas mostrarem os produtos a novos mercados, estabelecerem parcerias e expandirem os negócios", destaca a Invest Madeira em comunicado de imprensa.

O desafio foi lançado por esta agência regional, criada para a internacionalização do investimento, sob a tutela da Secretaria Regional da Economia.

Citada na mesma nota, a directora executiva, Filipa Ferreira, fala de um "recorde que espelha o reconhecimento das empresas do papel da Invest Madeira no seu crescimento e na abertura de novos mercados”.

Na lista dos participantes estão as marcas: Empresa de Cervejas da Madeira, Chábom, Chá 1419, Inocentro, Vinha Alta, Sweet&Sugar, Gesba - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Dayoleta, Ilhapeixe, Ilhopan-Panificação Pastelaria, Sidra Madeira, G-set e a empresa Martins e Martins.

Durante os três dias do evento, as 13 empresas participantes irão ocupar em simultâneo o 'stand' oficial do Governo Regional, que será visitado na próxima segunda-feira pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

Todas as empresas terão um balcão em exclusividade para exposição e degustação dos seus produtos.

A Invest Madeira terá uma presença permanente e contínua durante o certame, para apoiar todas as empresas, juntamente com o Governo Regional, na divulgação de oportunidades de investimento na Madeira na área da alimentação e bebidas, bem como informar os benefícios e as vantagens de investir na Região Autónoma da Madeira.

Este evento é direccionado exclusivamente à exportação e concretização de negócios, sendo neste momento os mercados da Europa, dos PALOP (Países de Língua Oficial Portuguesa) e os mercados árabes as grandes prioridades das empresas portuguesas.

A economia madeirense tem crescido nos últimos meses de forma ininterrupta e consistente, fruto da confiança dos investidores e das medidas de estímulo económico implementadas pelo Governo Regional. A existência de um clima favorável aos negócios e ao investimento reflecte-se também nos bons indicadores macroeconómicos da Região, mesmo nesta conjuntura de incerteza ao nível do comércio internacional Invest Madeira

O mesmo comunicado destaca que este "ambiente favorável aos negócios e ao investimento" reflete-se em "indicadores macroeconómicos positivos para a Região", colocando em evidência o sector agrícola, nomeadamente a produção de banana e de vinho Madeira, "tanto em termos de volume de ocupação territorial quanto de valor económico".

Segundo a tutela, em 2024, a produção de vinho Madeira alcançou os 20,83 milhões de euros, "sendo o mercado externo um pilar importante para este setor que tem nos Estados Unidos, na França e no Reino Unido, os principais mercados de exportação". O sector do rum "também teve um desempenho relevante", com um valor total de exportação de 5,1 milhões de euros registados no ano passado.

De acordo com os dados mais recentes da Direcção Regional de Agricultura (DRA), em 2024, a produção de banana na Madeira atingiu 24,47 mil toneladas. Do total comercializado, 84,45% foi destinado à expedição, com o Continente português a ser o principal mercado de destino.

Já a produção de peixe em aquacultura, na Madeira, "mantém-se significativa", com cerca de 1.362 toneladas, e um valor de vendas de 8,46 milhões de euros. No que respeita à pesca tradicional, em 2024, a captura atingiu 3.516 toneladas, com um valor estimado de 16,7 milhões de euros.