PJ deteve estrangeiro no Funchal com cocaína e 22 mil euros

A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro, de 35 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes no concelho do Funchal.

Segundo um comunicado emitido pela PJ, foram apreendidas cerca de 150 gramas de cocaína “com o mais elevado grau de pureza detectado na Região Autónoma da Madeira, desde a abertura da extensão laboratorial de drogas e toxicologia do Laboratório de Polícia Científica (LPC) na Madeira, em Julho de 2023”. Além disso, a PJ apreendeu ainda cerca de 22 mil euros em dinheiro.

A PJ informou ainda que o produto apreendido equivale a mais de mil doses individuais, caso chegasse ao mercado de consumo.

De acordo com a casuística do LPC, a nível nacional, apresenta um grau de pureza acima da média para esta dimensão de apreensão.

O detido foi presente a interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Funchal e foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.