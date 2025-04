Funchal vai conceder mais de 112 mil euros em apoios sociais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) irá levar à reunião semanal do executivo de amanhã, dia 24 de abril, a aprovação de um conjunto de apoios sociais significativos, num investimento total de 112.991,00 euros. "Esta medida reforça o compromisso da autarquia em apoiar os funchalenses, promovendo melhores condições de vida, equidade e inclusão social", revela a autarquia em comunicado de imprensa.

A mesma nota dá indica que, no âmbito da comparticipação municipal em medicamentos serão aprovados 177 processos correspondentes a um investimento de 42.400 euros, "que se reflecte num apoio essencial para assegurar o acesso a medicamentos por parte dos munícipes em situação de vulnerabilidade económica".

Relativamente aos apoios à natalidade e à família, serão deferidos 18 novos processos, num montante total de 5.516,00 euros. Esta medida, "que visa combater a redução da natalidade e apoio da parentalidade, abrange ainda subvenções à natalidade como o apoio às mensalidades de creche e jardim de infância, à aquisição de livros e material escolar, bem como despesas de saúde e alimentação", destaca o executivo.

No que respeita ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, para o apoio ao acesso à habitação a famílias em situação de carência financeira, a autarquia irá aprovar 32 processos, num valor total de 52.975,00 euros.

Adicionalmente, será aprovada a atribuição de bolsas de estudo a 16 estudantes do ensino superior, no valor global de 12.100,00 euros, "incentivando a continuidade dos estudos e a igualdade de oportunidades no acesso à educação".

Com a aprovação nestes quatro programas, a Câmara Municipal do Funchal atinge um montante global de 112.991,00 euros em apoios directos nas demais áreas sociais. "Este investimento representa o reforço contínuo das políticas sociais do município, aliviando os encargos das famílias funchalenses e contribuindo para a melhoria das suas condições de vida", reforça o edil.