Arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para o vento

O Arquipélago da Madeira foi colocado sob aviso amarelo para o vento em todas as suas vertentes e altitudes, de norte a sul, do mar à serra e em ambas as ilhas.

O aviso do IPMA entra em vigor a partir de amanhã, pelas 21 horas e, em princípio, vigora até às 18 horas de sábado.

Com vento de nordeste com rajadas entre 80 km/hora, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e ilha do Porto Santo, e até 100 km/hora nas regiões montanhosas, fica dado o aviso que se estende por 21 horas de duração.