Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Santa Cruz aprovado

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Santa Cruz foi aprovado, hoje, por unanimidade, na Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil do Município de Santa Cruz. Este documento integra a análise de risco técnico-científica, com enfoque especial no risco de incêndio rural, e define os procedimentos, responsabilidades e recursos disponíveis para resposta a situações de excepção.

A proposta segue agora para deliberação em reunião da Câmara Municipal. Também o relatório da consulta pública foi aprovado, não tendo sido apresentadas objeções ou sugestões no decurso do período de consulta.

A reunião serviu também para apresentação de um balanço da actividade desenvolvida em 2024 pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Na actividade constam Simulacros e acções de formação em escolas e entidades privadas; Exercício tabletop com activação do plano em articulação com o Aeroporto da Madeira; Acções de sensibilização pública em articulação com PSP, GNR e Juntas de Freguesia; Investimentos em meios técnicos e humanos, como a aquisição de drones, tendas e viaturas; e actividade operacional intensa, com mais de 3.700 ocorrências em assistência em saúde.