Helicóptero da Protecção Civil madeirense substituído

Está em curso a habitual troca do helicóptero afecto ao Serviço Regional de Protecção Civil para manutenção programada. Com isto, vão estar no heliporto da Cancela, nos próximos dias, duas aeronaves, sem que esse cenário tenha qualquer relação com a reivindicação e promessa de um segundo meio do género na Madeira.

O novo meio aéreo chegou ontem à Região, por via marítima, e passará a ser utilizado nos próximos meses nas operações de combate a incêndios e de resgate. Trata-se de um helicóptero médio, modelo Bell 412, tal como o que está de saída.

Esta aeronave já esteve anteriormente nestas funções na Madeira, apresentando-se, agora, com uma pintura diferente, maioritariamente de cor branca, com tons de azul, preto e vermelho na cauda.

Na passagem anterior pelo Serviço Regional de Protecção Civil, no ano passado, esta aeronave tinha metade da pintura verde e a outra metade branca.

Conforme explicou, ao DIÁRIO, fonte da empresa que garante a prestação deste serviço ao Governo Regional desde 2022, a HeliBravo, “este é um procedimento habitual”, que se impõe para a “manutenção e inspecção periódicas” do meio aéreo que está, neste momento, na Madeira.

Esta substituição revela-se necessária dada a impossibilidade das peritagens técnicas necessárias serem realizadas na Região, bem como pela obrigatoriedade de haver um meio aéreo com estas características sempre operacional, enquanto vigorar o contrato de prestação deste serviço.

O Governo Regional, através do Serviço Regional de Protecção Civil, firmou um contrato com a HeliBravo em 2022 no valor de 3,7 milhões de euros, garantindo a presença de um helicóptero da Região pelo período de cerca de três anos.