Funchal investe 5 milhões de euros anuais em protecção civil e bombeiros

A Câmara Municipal do Funchal investe, anualmente, mais de cinco milhões de euros em protecção civil e bombeiros. Isso mesmo foi dito pela presidente Cristina Pedra na abertura do 'Seminário de Novas Tecnologias no Socorro (NTS)', que se encontra a decorrer no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, uma organização dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A autarca deu conta de que, dentro de 14 meses, 24 novos bombeiros sapadores que deverão entrar ao serviço efectivo. Aliás, referindo-se ao campo dos recursos humanos, quis lembrar o investimento que tem sido realizado do ponto de vista financeiro na valorização dos bombeiros, bem como a recente promulgação pelo Presidente da República das alterações ao estatuto profissional dos soldados da paz, que vai acarretar um acréscimo da despesa em termos orçamentais, sendo, contudo, justo, como concluiu.

Além disso, o Funchal tem um investimento per capita superior a 40 euros, em Protecção Civil e Bombeiros, sem recorrer a taxas e sem qualquer tipo de transferência tanto da administração regional, como da central.

Na abertura do NTS foram assinados diversos protocolos de cooperação entre a CMF e o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros da Região Autónoma dos Açores, com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Penela, através do seu Centro de Formação denominado COMSEG e ainda com a Heavy Rescue Portugal.

O 'Seminário de Novas Tecnologias no Socorro', continua durante três dias sendo que no sábado realizar-se-ão uma série de exercícios recorrendo a novas tecnologias, no Cais 8.