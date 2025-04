Depressão Nuria vai afectar a Madeira esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) refere, num comunicado enviado às redacções, que a depressão Nuria, nome atribuído pela AEMET (Agência Estatal de Meteorologia Espanhola), "estará centrada aproximadamente em 32°N 19°W, com uma pressão atmosférica no centro de 998hPa. Esta depressão irá afectar o arquipélago da Madeira no dia 3, deslocando-se lentamente para nordeste e ficando posicionada a oeste de Portugal Continental até dia 5."

Assim, estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, até ao início da manhã desta quinta-feira. O vento será de sudoeste moderado a forte, com rajadas até 90 km/h, sendo forte, com rajadas até 110 km/h, nas terras altas, com tendência a diminuir a partir da manhã.

A precipitação poderá ocorrer temporariamente sob a forma de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

É esperado também um aumento da agitação marítima, com ondas que irão atingir 4 a 4,5 metros de altura significativa. Devido a esta situação meteorológica foram já emitidos avisos de nível amarelo para vento, precipitação e agitação marítima.