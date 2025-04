Sindicato apresenta medidas para "responder à falta de professores” na Madeira

A direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) convocou, para esta terça-feira, dia 1 de Abril, uma conferência, marcada para as 16h30, na sua sede, sita ao n.º22 da Calçada da Cabouqueira, no Funchal.

Entre os assuntos a abordar nesta conferência de imprensa estão as medidas previstas pelo SPM para "responder à falta de docentes com que as escolas se deparam na RAM".

Sindicato alerta para "flagrante falta de docentes nas escolas da Madeira" A direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) está alarmada com a grande afluência ao concurso nacional dos professores.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00-18h00 A Smart Islands Hub (SIH), polo de inovação digital da Região Autónoma da Madeira (RAM), em parceria com a ARDITI e a Universidade da Madeira (UMa), promove o último de um conjunto de três workshops gratuitos, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, focados na digitalização e inovação tecnológica. Intitulado ‘Presença na Internet para Pequenos Negócios ou Serviços com Auxílio de Inteligência Artificial’ este workshop, ensina pequenos negócios a criar um site e gerir agendamentos automatizados, usando ferramentas simples e Inteligência Artificial.

10h00 Para assinalar o mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal (CPCJ) realiza, esta terça-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, uma sessão de abertura que dará o mote para as iniciativas que terão lugar durante este mês de Abril.

CPCJ do Funchal assinala Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância Abril é o mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infâmia e a comissão de Proteção de Crianças e jovens do Funchal (CPCJ) associa-se, mais uma vez a esta campanha. A iniciativa da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que tem como lema “Serei o que me deres… que seja Amor”, visa agitar consciências e contribuir para a implementação de políticas de prevenção adaptadas a esta problemática.

17h00 Cerimónia de tomada de posse dos órgãos regionais da Ordem dos Engenheiros para o mandato 2025/2028, no Museu Casa da Luz. O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, vai estar presente.

CULTURA

09h30-18h00 I Colóquio Literatura Madeirense, no Arquivo e Biblioteca da Madeira.

11h00 Conferência ‘O Entorno Português de Miguel de Cervantes’, por Aurelio Vargas Díaz-Toledo, professor titular da Universidade Complutense de Madrid, na Universidade da Madeira (Campus da Penteada, Piso 3, Anfiteatro 6).

16h00 Apresentação do livro ‘História Global da Literatura Portuguesa’, com José Eduardo Franco, Luísa Paolinelli, Sílvio Fernandes e moderação de Ana Daniela Soares no palco principal da Feira do Livro no Funchal (junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias).

17h30 Apresentação do ‘Manual de Técnica da Máscara’, de Filipe Crawford apresenta, por Xavier Miguel e Sara Cíntia, no Museu Henrique e Francisco Franco.

19h00 Estreia do ‘Espetáculo ‘O Mestre’, com a actriz Maria João Falcão, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

DESPORTO

11h00 Apresentação do XIII Torneio Madeira Jovem, na sede da Associação de Futebol da Madeira, no Funchal.

11h00 Apresentação do XII Trail Ludens Machico - Santo da Serra, organizado pelo Ludens Clube de Machico e pela Junta de Freguesia de Santo António da Serra (Machico), no Campo de Golfe do Santo da Serra.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 01 de Abril, Dia das Mentiras e Dia Internacional da Diversão no Trabalho:

1572 - Começa a guerra da independência da Holanda.

1815 - Nasce Otto Eduard Leopold, Otto von Bismarck o primeiro chanceler do Império alemão.

1873 - Nasce o compositor e pianista russo Sergey Vasilyevich Rachmaninoff, conhecido peça para piano e orquestra intitulada Rhapsody on a Theme of Paganini (1934).

1910 - É constituído o Sporting Clube Farense, em Faro, Algarve.

1922 - A África do Sul denuncia a convenção de Moçambique.

1933 - A Alemanha nazi, de Adolf Hitler, inicia a perseguição aos judeus.

1937 - Entra em vigor a Constituição da Índia. Os partidos abstêm-se de formar Governo, exigindo a independência completa do país.

1945 - II Guerra Mundial. Forças norte-americanas iniciam a invasão de Okinawa, Japão.

1948 - Primeira carreira de autocarros na cidade do Porto.

1960 - Na África do Sul, o Governo segregacionista proíbe os Movimentos de Libertação do Congresso Nacional Africano (ANC) e do Congresso Pan-Africano (PAC).

1962 - A Suíça recusa, em referendo, a produção e importação de armas nucleares.

- O primeiro vencedor do Totobola - Augusto Maria Peso - ganha 1.297,60 escudos.

1965 - Primeira emissão do programa Em Órbita, no Rádio Clube Português.

1968 - Morre, com 60 anos, o físico teórico soviético Lev Davidovich Landau, um dos fundadores da teoria quântica, Prémio Nobel da Física em 1962.

1976 - É fundada a Apple, empresa de equipamentos eletrónicos e softwares norte-americana, por dois amigos que começam a trabalhar numa garagem: Steve Jobs e Steve Wozniak.

Foto Shutterstock

1977 - O Governo democrático espanhol dissolve O Movimento, partido único do regime ditatorial de Francisco Franco (1892-1975).

1986 - A Câmara Municipal de Faro cede ao Farense o estádio de São Luís, no dia em que o clube completa 76 anos.

1990 - É constituído o Partido Liberal-Democrata, o primeiro partido não-comunista na URSS.

1996 - O Presidente Jorge Sampaio inaugura a primeira emissão do novo canal RDP-África, da Radiodifusão Portuguesa (RDP), virado para os países de língua portuguesa.

- Morre, aos 47 anos, o ator e encenador Mário Viegas, fundador do Grupo 4 e do Novo Grupo, dinamizador do Teatro Estúdio do São Luís, divulgador de poesia e das principais dramaturgias.

- Morre, com 73 anos, Alfredo Nobre da Costa, engenheiro mecânico, antigo primeiro-ministro do III Governo Constitucional.

1997 - O primeiro-ministro, António Guterres, inaugura a presidência portuguesa do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Estados Unidos.

Foto EPA

2001 - O antigo Presidente da Jugoslávia Slobodan Milosevic entrega-se à polícia jugoslava para responder à queixa de alegado abuso de puder e irregularidades financeiras.

2002 - A Holanda, Países Baixos, é o primeiro país do mundo a reconhecer a eutanásia como um ato legal que estipula que os médicos poderão praticar a eutanásia, sem risco de serem processados judicialmente, se respeitarem alguns "critérios de minúcia".O paciente deve, nomeadamente, ter feito um pedido claro de eutanásia e padecer de sofrimentos incuráveis e insuportáveis. O médico deve pedir a opinião de um colega independente antes de proceder ao acto.

- A Casa Acreditar de Lisboa abre as portas às famílias e crianças com cancro.

- Morre, com 72 anos, Rui Manuel Nogueira Simões, engenheiro Civil, presidente da Confederação da Indústria Portuguesa.

2003 - O Decreto-Lei n.º 60/2003 cria a rede de cuidados de saúde primários.

- Ex-provedor adjunto da Casa Pia Manuel Abrantes é detido para interrogatório no âmbito do caso Casa Pia.

2004 - Assinatura do auto de consignação da empreitada dos molhes do Douro, no Porto, que pretende melhorar a acessibilidade marítima, a protecção marginal da cidade e a estabilização sedimentar do Cabedelo, mantendo a capacidade de escoamento das cheias do Douro, adjudicada por 25 milhões de euros.

- É lançado o Gmail, o email do Google.

2005 - O partido do Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, no poder há 25 anos, é dado como vencedor das eleições legislativas.

2008 - Morre, aos 63 anos, Licínio Pereira da Silva, o último preso político da PIDE-Polícia Internacional e de Defesa do Estado, condenado pelo Tribunal Plenário com medidas de segurança que eram aplicadas aos detidos considerados mais perigosos ou mais envolvidos em atividades contra o regime.

2009 - O Tribunal Administrativo de Munique, na Alemanha, abre o processo de falência da Qimonda, requerido a 23 de janeiro pela administração do fabricante de semi-condutores.

- O antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau e atual presidente do Tribunal de Contas guineense Francisco Fadul é atacado violentamente de madrugada na sua residência em Bissau.

2010 - O primeiro ministro da Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior, e o chefe das Forças Armadas, Zamora Induta, são feitos reféns por militares na capital guineense.

- O primeiro medicamento de raiz e patente portuguesas, um antiepilético da Bial, chega às farmácias, quase um ano depois de aprovado pela Comissão Europeia e após o Governo português ter anunciado a sua comparticipação a 95 por cento.

- Morre, com 68 anos, Henry Edward Roberts, engenheiro norte-americano que criou o computador pessoal, o MITS Altair 8800.

2011 - Morre, aos 69 anos, António Duarte Silva, ex-presidente da Câmara da Figueira da Foz e antigo ministro da Agricultura e do Mar no XII Governo Constitucional de Aníbal Cavaco Silva.

- Morre, aos 60 anos, Manning Marable, um dos mais influentes académicos dos Estados Unidos na área dos estudos afro-americanos, dias antes de lançar a sua última obra - uma biografia do ativista Malcom X.

2012 - Entram em vigor as novas regras para atribuição do subsídio de desemprego aos trabalhadores dependentes, a legislação que abrange os trabalhadores independentes entra em vigor apenas a 01 de Julho.

- Morre, aos 77 anos, Miguel de la Madrid, Presidente do México entre 1982 e 1988, altura em que o país enfrentou uma crise económica.

2014 - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Anders Fogh Rasmussen, anuncia a suspensão da cooperação civil e militar com a Rússia, embora mantendo o diálogo político que visa alcançar uma solução para a crise ucraniana.

- A empresa russa Gazprom acaba com o "desconto" no gás vendido à Ucrânia, concedido em dezembro ao anterior Governo de Kiev, o que faz com que o preço sofra um aumento superior a 40%.

- Morre, com 90 anos, Jacques Le Goff, historiador francês e um dos mais importantes especialistas mundiais em Idade Média. Em 2004, recebe o prémio Dr. A.H. Heineken de História por "ter fundamentalmente alterado a perceção da Idade Média".

- Morre, aos 61 anos, o ex-Presidente da Guiné-Bissau Kumba Yala.

2015 - A Palestina torna-se formalmente membro do Tribunal Penal Internacional, com a intenção de promover o julgamento de dirigentes israelitas por crimes de guerra ou ligados à ocupação de territórios palestinianos.

- O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, renuncia ao cargo por sentir "em consciência" dever concentrar-se em "servir Portugal e os portugueses".

2016 - O Tribunal da Relação de Lisboa baixa a condenação do ex-deputado do PSD Duarte Lima de 10 para seis anos de prisão, em cúmulo jurídico, tinha sido condenado, por burla qualificada e branqueamento de capitais, em novembro de 2014, no âmbito do chamado processo Homeland.

2017 - Morre, aos 92 anos, Fernando Campos, autor de romances históricos, entre os quais "A Casa do Pó".

- Morre, aos 83 anos, Yevgeny Yevtushenko ou Evgenii Evtushenko, poeta russo e autor de "Babi Yar", "Autobiografia Prematura" e "Peomas.

- Morre, aos 87 anos, Ikutaro Kakehashi, engenheiro japonês pioneiro na música digital e fundador da fábrica de sintetizadores Roland Corp.

2018 - Morre, aos 69 anos, Almerindo Jaka Jamba, deputado e dirigente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), um dos últimos negociadores angolanos vivos do Acordo de Alvor, que antecedeu a independência de Angola.

2019 - Os deputados britânicos rejeitam as quatro opções alternativas ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') apresentadas pela primeira-ministra, Theresa May.

2020 - Covid-19: o Comité Executivo da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) suspende por tempo indeterminado todas as competições sob a sua égide, após uma reunião com representantes das 55 federações nacionais, devido à pandemia.

- O torneio de Wimbledon, em Londres, um dos quatro Grand Slam da temporada de ténis que deveria ocorrer entre 29 de junho e 12 de julho, é cancelado pela segunda vez em 150 anos.

- Morre, aos 65 anos, Mhamed Khadad, diplomata e dirigente histórico da Frente Polisário.

- Morre, aos 78 anos, José Monteiro, futebolista angolano, jogou pelo Sporting e foi um dos vencedores da Taça das Taças da época 1963/1964.

- Morre, aos 85 anos, o pianista de jazz norte-americano Ellis Marsalis. Gravou com os filhos "Fathers & Sons", "Loved Ones", "Joe Cool's Blues", também com gigantes do jazz como o baterista Art Blakey, e músicos de outras áreas como o violoncelista Yo Yo Ma.

2021 - Covid-19: O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que os alunos do 2.º e 3.º ciclos vão retomar as aulas presenciais a partir do dia 05, e que os restaurantes, pastelarias e cafés com esplanadas podem reabrir com grupos limitados a quatro pessoas.

2023 - Morre, aos 85 anos, Kwame Brathwaite, fotógrafo norte-americano, responsável por inserir, no mundo da moda e música, a premissa "Black is beautiful".

PENSAMENTO DO DIA

Nas cidades a vida é mais pequena (...). Os grandes prédios fecham-nos a vista à chave Fernando Pessoa/ Alberto Caeiro (1888-1935), escritor português

Este é o nonagésimo primeiro dia do ano. Faltam 274 dias para o termo de 2025.