Direito de Resposta do JPP

De acordo com a deliberação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social - ERC/2025/96 (DR), relativo a recurso de Élvio Sousa, na qualidade de secretário-geral do JPP contra o DIÁRIO, por alegada denegação ilícita do direito de resposta relativo ao artigo de opinião com o título ‘O bom, o mau e os pastorinhos’, publicado a 15 de Junho de 2024, e depois de o texto ter sido reformulado pelo recorrente, em conformidade com o assinalado na deliberação da ERC, publica-se o seguinte Direito de Resposta:

“RESPOSTA AO JOÃO P. MARQUES. Escrevo para o “mui humilde pastorinho” João Paulo Marques (JPM).

Gosto muito do confronto político com o João Marques, nem que seja para lhe relembrar que pela boca morre o peixe.

Quanto à opção do JPP liderar um governo, que não teve seguimento, gostava de lhe perguntar o seguinte: com que base sólida Albuquerque disse que tinha apoio do CHEGA e da IL? É que pelos vistos, alguém andou a mentir, e se o João Marques sabe, deve revelá-lo com toda a energia com que aponta o dedo aos outros.

Faça esse serviço ao Povo, e revele a verdade.

Ficaríamos todos imensamente agradecidos. E já agora, tanto que criticou os “papelinhos”, relembro que a sua vedeta da Câmara do Funchal, acabou, por decisão judicial, por entregar as despesas das viagens principescas.

Suponho que o pastorinho João Paulo Marques, longe do contacto com a realidade, porque vive do redil do Governo, desconheça a importância de procurar seriamente as melhores soluções para os desafios que o Povo enfrenta, tal como o JPP faz. O que o pastorinho JPM não pode fazer é lançar acintes sobre os pastores responsáveis e esquecer os lobos que pululam no seu próprio rebanho.”