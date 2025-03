Decresceu cerca de 8 pontos percentuais a população em pobreza ou exclusão social

Nos últimos anos a população em situação de pobreza ou exclusão social na Região decresceu cerca de 8 pontos percentuais, passando dos cerca de 30% para os 22%, conclui o estudo da caracterização da pobreza na RAM, que é esta manhã apresentado.

Dado revelado por Elisabete Santos, da Rede Europeia Anti-Pobreza e coordenadora do estudo, à margem da cerimónia.

O estudo de caracterização da pobreza na Região Autónoma da Madeira, de cuja elaboração o Governo Regional incumbiu a Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN na sigla inglesa), é esta manhã apresentado, no auditório da reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas. A divulgação do documento acontece quase um ano depois da data inicialmente marcada.

De facto, foi a 17 de Novembro de 2022 que o Conselho de Governo decidiu avançar com este estudo, tendo definido o prazo de 18 meses para a sua conclusão. Ou seja, o documento que deveria estar disponível até Maio de 2024 acaba por ser apresentado com dez meses de atraso.