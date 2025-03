BVM com 8 cortes de árvores em dia ventoso

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) emitiram uma nota de balanço da actividade entre as 00h00 e as 19h00 deste sábado, 29 de Março, no qual se destaca as oito quedas de árvores a que tiveram de acudir num dia bastante ventoso.

Assim, foram realizados ainda três reconhecimentos de estruturas em perigo de cair na via pública, uma limpeza de via pública por piso escorregadio, possivelmente devido a óleo, um animal socorrido, uma queda de muro, um fogo em mato, tendo estes sido mobilizados pelas 18h10 para o Caminho do Pico do Rancho, em Câmara de Lobos, no apoio aos bombeiros locais no combate a incêndio em mato.

Na actividade do dia também assistiram um despiste de moto na Rotunda do Esmeraldo, do qual resultaram dois feridos, pelas 12h30, e ainda 5 doenças súbitas.