Semana de Orientação Vocacional na HBG

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia (HBG) recebe, entre segunda e sexta-feira, 4 de Abril, mais uma edição da Semana de Orientação Vocacional. Uma iniciativa dirigida aos alunos do 9.º ano de escolaridade, que é promovida pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) da escola.

De acordo com a organização, este evento “visa apoiar os jovens na construção de um percurso académico e profissional mais consciente, responsável e alinhado com os seus interesses e aptidões”.

Revela que, à semelhança dos anos anteriores, “o programa integra momentos dentro e fora da sala de aula, incluindo sessões de proximidade nas aulas de Formação Pessoal e Social”.

O ponto alto da programação terá lugar na segunda-feira, 31 de Março, no auditório da escola, com um conjunto de painéis informativos que proporcionarão aos alunos o contacto directo com diferentes profissionais.

As psicólogas Catarina Sepúlveda Monteiro e Carla Rodrigues, responsáveis pela iniciativa, destacam a relevância crescente deste evento, sublinhando o impacto positivo que tem tido na tomada de decisão dos alunos.

“Para muitos alunos, estes momentos representam uma oportunidade valiosa para esclarecer dúvidas e ganhar confiança nas suas escolhas para o futuro”, salientam.

Sublinham, ainda, “o envolvimento das entidades parceiras, como as escolas profissionais e secundárias, que enriquecem estes momentos informativos, ao oferecerem perspectivas diversificadas sobre os percursos académicos e profissionais disponíveis”.

A organização refere que a Semana de Orientação Vocacional da HBG tem vindo a afirmar-se como uma referência no apoio à decisão vocacional dos jovens, permitindo-lhes explorar caminhos, esclarecer dúvidas e aproximar-se do mundo académico e profissional de forma estruturada.

Na sua óptica, “esta aposta na orientação vocacional reflecte o compromisso da escola HBG com o sucesso educativo e com o desenvolvimento integral dos seus alunos”.