Cinco navios de cruzeiro trazem quase 10.500 pessoas este fim-de-semana

Quase 10.500 pessoas chegam ao Funchal, em dois dias, a bordo de cinco navios de cruzeiro, que ficam atracados nesse porto madeirense.

O 'Marella Discovery 2' chegou ainda ontem para aquela que é a sua última escala desta temporada. A partida está prevista para as 17 horas, para Fuerteventuram e após finalizar este cruzeiro de 7 noites, vai posicionar-se em Limassol, a segunda maior cidade do Chipre. viaja com 1734 passageiros e 739 tripulantes.

Também o 'Mein Schiff 5' chegou ontem à noite, com 2.530 passageiros e 894 tripulantes, pernoita novamente e sai amanhã, às 14 horas, com destino a La Palma.

O 'Spirit of Discovery' chegou esta manhã, no âmbito de um cruzeiro iniciado em Portsmouth, a 12 de Março, com escalas em Cadiz, Lanzarote, Grã-Canária, Tenerife, La Palma, agora, na Madeira, seguindo-se Portsmouth, onde acaba a viagem na próxima quarta-feira. A bordo, viajam 960 passageiros e 508 tripulantes.

O 'Island Princess' atraca amanhã, vindo do Mindelo, no âmbito do cruzeiro mundial de 117 dias. A bordo, traz 1978 passageiros e 890 tripulantes. O navio começou este cruzeiro em Forte Lauderdale a 5 de Janeiro, com 46 portos da América do Norte, América Central, América do Sul, Hawai, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Namíbia e vários destinos europeus no itinerário que termina a 2 de maio no porto de origem.

A meio da manhã, é esperado o 'Le Dumont D´Urville', que vem de Tenerife e está a realizar um cruzeiro pelas ilhas atlânticas e Marrocos. A bordo, viajam 146 passageiros e 119 tripulantes. O navio pernoita no Funchal e parte segunda-feira, às 18h15 com destino a Casablanca.