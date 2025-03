Caos instalado na Via Rápida com 11 km de congestionamento

Numa altura em que o acidente ocorrido na Via Rápida já terá sido resolvido, nomeadamente na retirada dos veículos envolvidos, a situação parece começar a amenizar, embora o caos esteja instalado e tenha promessa de durar mais algum tempo.

A Via Litoral deu uma indicação na aplicação Infovias de que o trânsito está congestionado ao longo de 10,9 km, desde a zona dos Viveiros, no Funchal e até após a zona do Atalaia, no Caniço. Isto sem contar todas as restantes vias de acesso que estão bloqueadas, situação que, seguramente envolve milhares de viaturas e ocupantes que desesperam.

Acidente na Via Rápida começa a causar congestionamento Um acidente ocorrido há pouco dentro do túnel da Quinta da Palmeira, no sentido Machico - Ribeira Brava, está a causar um grande congestionamento nesta manhã de quinta-feira, sobretudo na Via Rápida, mas também afectando entradas e saídas desta estrada.

O acidente ocorreu antes das 8h00 e neste momento a caminho das 9h30, ainda não melhorou muito, sobretudo para quem não tem outra escapatória.

Refira-se que no sentido oposto também há congestionamento que se estende por 3 km e tende a piorar.