Lotes de candeeiros do IKEA retirados do mercado

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) alerta que está a decorrer no mercado nacional a campanha de recolha de alguns lotes de candeeiros e correntes de luz LED para exterior das gamas LEDLJUS, SOMMARLÅNKE, STRÅLA e SVARTRÅ da marca IKEA.

O alerta surge após ter sido detectado que a ficha destes produtos pode "não cumprir um requisito de segurança para a limitação da entrada de água, o que pode representar um risco de choque eléctrico."

Foram vendidos no total 286 peças no mercado português, através das lojas IKEA Alfragide, IKEA Loures, IKEA Matosinhos, IKEA Braga, IKEA Loulé e canal de vendas online.

Foto ARAE

A empresa pede assim a todos os clientes que tenham adquirido os produtos que os deixem de utilizar e entrem em contacto com a IKEA para um reembolso total.

Identificação dos produtos:

Designações:

a) LEDLJUS iluminação LED c/24 luzes

b) LEDLJUS iluminação LED c/64 luzes

c) SOMMARLÅNKE candeeiro LED de pé 100 cm Bege/exterior

d) SOMMARLÅNKE sistema iluminação LED 12 lâmpadas Exterior/multicolor

e) STRÅLA iluminação LED c/24 luzes Estrela cintilante/exterior dourado

f) STRÅLA cortina luminosa LED c/48 luzes Exterior estrela

g) SVARTRÅ iluminação LED c/12 luzes Preto/exterior

"Na sequência desta informação, alertamos os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para a não utilização destes produtos, devendo proceder de acordo com as indicações do distribuidor" que está disponível aqui.