Vídeo de agressão de aluna agita Escola Horácio Bento de Gouveia

Um vídeo que mostra uma aluna a agredir outra nos corredores da Escola Horácio Bento de Gouveia está, desde ontem à tarde, a ser amplamente difundido nas redes sociais entre a comunidade escolar (estudantes, encarregados de educação, professores e funcionários) daquele estabelecimento de ensino do 2.º e 3.º ciclos.

O pequeno ficheiro, com cerca de um minuto de duração, mostra uma aluna do 7.º ano a iniciar uma discussão com uma colega e logo depois a dar-lhe várias pancadas com a mão na região da cabeça, mas aparentemente sem causar ferimentos ou danos de maior gravidade. O vídeo parece ser filmado por outro(a) aluno(a).

Contactado esta manhã pelo DIÁRIO, o presidente do conselho executivo, Carlos Mendonça, referiu que os órgãos da escola tomaram conhecimento da existência deste vídeo ao final da tarde de ontem e que o mesmo está a ser objecto de averiguação, não só devido a retratar um eventual episódio de violência como também pela sua divulgação nas redes sociais, o que não é permitido.

O responsável adiantou ainda que a aluna agressora já não está integrada na Escola Horácio Bento de Gouveia, pois, antes mesmo da divulgação deste vídeo, pediu a sua transferência para outro estabelecimento, tendo a mesma sido autorizada pela tutela.

O DIÁRIO publica o vídeo em causa, com imagem propositadamente desfocada, de modo a não permitir a identificação das protagonistas.