Semana Gastronómica de Machico distinguida como “Evento Mais Sustentável”

A 37.ª Semana Gastronómica (2024) foi distinguida pela SGS - Internacional Certification Service como "Evento Mais Sustentável", revelou a Câmara Municipal de Machico através de uma nota de imprensa.

De acordo com a autarquia, "a entidade em questão, procedeu a uma monitorização intensiva na montagem, realização e desmontagem do evento e do próprio recinto", tendo sido analisados "por uma equipa multidisciplinar, pilares ambientais, económicos e sociais de modo a garantir que eram cumpridas todas as regras e condições para que o evento pudesse se realizar de forma segura e sustentável, sem nunca esquecer o impacto ambiental que dele advém".

"Esta certificação vem, pela segundo ano consecutivo, prestigiar aquela que é a Semana Gastronómica mais antiga da Região e que todos os anos se realiza entre o final de Julho e início de Agosto", conclui a autarquia machiquense.