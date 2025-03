Actualização do subsídio de insularidade dos funcionários públicos já no Orçamento Regional de 2025

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que foi reeleito nas Eleições Legislativas Regionais antecipadas do ultimo domingo, 23 de Março, anunciou hoje, através das redes sociais, que a actualização do subsídio de insularidade dos funcionários públicos será contemplada no Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025.

"Depois de termos introduzido no Orçamento de 2024, o subsídio de insularidade para os funcionários públicos da Região, em 662 euros, é minha intenção, muito clara e determinada, introduzir a sua actualização no Orçamento de 2025, passando esse subsídio para 680 euros", anunciou Miguel Albuquerque.

"Na nossa governação, os compromissos são para honrar", é sublinhado na mesma publicação.