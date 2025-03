'Semana do Artesão' termina com homenagens

A 'Semana do Artesão', promovida pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, termina este sábado, com uma homenagem a três artesãos, com carreira vincada no panorama do artesanato regional. A programação decorre no espaço 'Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira', que funciona sob tutela do IVBAM, na Rua dos Ferreiros, 152, das 10h às 17h, com acesso gratuito.

'Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira – Tradição e Inovação' é o tema da mesa-redonda que arranca pelas 11 horas e que contará com a presença de Marisa Santos, vogal do IVBAM, Cristian Júnior e Jenita Spínola, artesãos certificados e premiados no último Prémio de Valorização do Artesanato Regional (PVAR), e ainda Laura Santos, autora da peça de Tapeçaria Interativa: Tapest[o]ry.

O objectivo passa por debater e analisar, em ambiente informal, "a evolução do artesanato regional e a sua adaptação aos nossos dias, através de diferentes perspectivas, tendo em conta as três gerações intervenientes, variedade esta que acrescenta sempre dinamismo e vigor".

A homenagem está agendada para as 12 horas, visando Isabel da Eira, tecedeira de lã; Manuel Figueira, mestre da obra de vime; e José Leça, trabalhos em madeira. "Pelo seu contributo na preservação e valorização do artesanato da madeira, e ao saber fazer associado, o IVBAM concederá, a cada um, um troféu, prémio de carreira, como forma de reconhecimento e mérito", aponta em nota à imprensa.

Neste que é o último dia da 'Semana do Artesão', haverá ainda exposição e venda de artesanato regional, com artesãos e projectos que abordam diferentes artes e ofícios, entre os quais: a tanoaria, as madeiras, a cerâmica, as bonecas de pano e o bordado da madeira. Entre as 10h e as 17 horas, será dinamizada uma oficina aberta de Bordado Madeira, com orientação do projecto Bailha.