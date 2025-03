Presença do Papa na Semana Santa será decidida consoante a sua saúde

A presença do Papa nas celebrações da Semana Santa será decidida com base numa avaliação do seu estado de saúde, avançou hoje a Santa Sé, quatro dias depois de Francisco ter tido alta hospitalar na sequência de uma pneumonia.

"Será necessário observar a melhoria do estado de saúde do Papa nas próximas semanas para avaliar a sua possível presença, e em que condições, nas celebrações da Semana Santa", referiu o gabinete de imprensa da Santa Sé.

O Vaticano divulgou hoje o calendário das celebrações litúrgicas da Semana Santa e da Páscoa, desde o Domingo de Ramos, a 13 de abril, até ao dia da canonização do Beato Carlo Acutis, a 27 de abril, incluindo o Domingo de Páscoa, a 20 de abril.

O calendário divulgado não indica quem presidirá às diversas celebrações, nem menciona uma eventual presença do Papa.

Francisco, de 88 anos, deixou o hospital no domingo passado, após 38 dias a lutar contra uma pneumonia e enfrenta uma convalescença de pelo menos dois meses.

Internado a 14 de fevereiro, o Papa chegou a correr em duas ocasiões perigo de vida, como admitiu o médico que o acompanhou no Hospital Gemelli, em Roma.

Atualmente Francisco está a recuperar na Casa de Santa Marta, onde reside no Vaticano, ainda sem poder trabalhar

"Na Casa Santa Marta, vai continuar a terapia motora e respiratória que recebeu no hospital. Agora, é o mais importante e o que precisa para recuperar", explicou o médico da Direção de Saúde do Vaticano, responsável pela saúde do pontífice.